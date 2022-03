Buď fit s Dietou 2022: Kterým ženám se letos změní život?

Pokud sledujete sociální sítě časopisu Dieta, už jste je nejspíš zaznamenali a nyní se konečně představují. Seznamte se s Nicole, Táťánou a Marií, kterým bude Dieta v průběhu letošního roku měnit život.

Na začátku ledna jsme při celodenním castingu vybrali tři ženy, se kterými se tentokrát budeme v rámci našeho projektu na rozdíl do předchozího ročníku potkávat po celý rok. Proč padla naše volba právě na ně? Dostaly nás svým nadšením a odhodláním změnit svůj život i svými příběhy, které si můžete přečíst na následujících stránkách. Co je letos v Buď fit s Dietou čeká? Úvodní focení a seznámení s naším týmem už mají za sebou, stejně jako první ze čtyř workshopů. Na něm se Nicole, Táňa a Marie potkaly v první řadě s výživovým specialistou a školitelem programu The 1:1 Diet Ing. Lukášem Vránou z The 1:1 Diet. Právě hubnutím pod jeho odborným dohledem (respektive v případě Marie pod dohledem výživové poradkyně Hany Kinštové, blíž jejímu bydlišti) totiž jejich restart začíná. Na konci ledna se všechny tři poprvé dostavily k Lukášovi (včetně Marie) vstupní konzultaci, kde probíhalo měření, vážení a hlavně na zařazení do příslušného kroku The 1:1 Diet, a to podle toho, kolik chtějí zhubnout, jaké jsou jejich cíle a dle zdravotního stavu.. Následně všechny obdržely svoje stravovací plány a příštích několik měsíců je čekají pravidelné týdenní kontroly, jestli všechno běží, jak má. Jak probíhal workshop Buď fit s Dietou? Podívejte se na video: Ale zpátky k prvnímu workshopu na téma Super tělo. Celý den probíhal v příjemném prostředí spa hotelu Volcano Complex, kterému tímto děkujeme za bezvadnou péči o naše tři účastnice i celý tým. Jako první byla na programu přednáška Lukáše Vrány. Pokud se u vás slovo přednáška automaticky asociuje se slovem nuda, pak jste rozhodně nikdy neslyšeli Lukáše probírat vše, co je třeba vědět o výživě, hubnutí a zdravém stravování. Atmosféra byla více než přátelská a Nicole, Táňa a Marie se do Lukášova výkladu plynule zapojovaly záludnými dotazy, takže o smích rozhodně nouze nebyla. Pohoda panovala i při odpoledním setkání se zpěvačkou, herečkou a pedagožkou Lindou Finkovou, která patří mezi spokojené klientky The 1:1 Diet, takže s námi s humorem sobě vlastním probrala svoje zkušenosti nejen s tímto typem hubnutí. Posledním oficiálním bodem programu pak byl hodinový workshop s psycholožkou Laurou Janáčkovou, se kterou mohly naše účastnice probrat nejen otázky sebevědomí a motivace, ale v podstatě cokoli, co je aktuálně trápí. Jako třešnička na dortu pak na ně čekala příjemná relaxační masáž. První kolo proměny životního stylu jsme tedy úspěšně absolvovali, Nicole, Táňa a Marie teď mají před sebou několik týdnů hubnutí, po němž začnou plynule přecházet na nový způsob stravování, s nímž jim budeme pomáhat na dalším workshopu, tentokrát na téma super vaření. Držte jim palce, protože my jim je rozhodně držíme. A nezapomeňte sledovat sociální sítě časopisu Dieta a web ženy.cz, kde se můžete těšit na spoustu bonusových materiálů. Super vaření na workshopu Buď fit s Dietou: Vyzkoušejte zdravé recepty! 9 Tentokrát jsme se na workshopu Buď fit s Dietou sešli za účelem…

Nicole Freibergová: „V Anglii nikdo neřešil, že mám pár kilo navíc“ „Mám ráda výzvy a chtěla jsem celoživotní změnu. Být konečně spokojená sama se sebou a vyzkoušet něco nového. Nechat si poradit, doporučit, motivovat se ostatními. Tím dát příklad své rodině, pro kterou je někdy vrcholem zdravého životního stylu hrášek ve vlašáku,“ vysvětluje Nicole se smíchem, proč se rozhodla přihlásit do našeho projektu. „Věřím, že se stanu inspirací všem MID-size dívkám a ženám, které řeší podobné problémy. Chci ukázat, že to jde, když se chce. Jen je třeba se nevzdávat, když se to nepodaří hned nebo napoprvé.“ „Jako dítě jsem byla hyperaktivní a pořád jsem někde běhala. Závodně jsem se zabývala atletikou a měla téměř každý den tréninky a skoro každý víkend závody. Svoji váhu jsem neřešila až do dne, kdy jsem si na sebe na gymnáziu vzala kratší sukni a můj učitel chemie to okomentoval, že bych sukně se svou postavou nosit neměla. Od té doby jsem na delší dobu sukně úplně vyřadila ze svého šatníku a začal věčný koloběh diet a fází ,je mi to jedno‘,“ popisuje začátek svého trápení. „Do fáze ,je mi to jedno‘ jsem se nejvíc dostala, když jsem se přestěhovala do Irska a následně do Anglie, kde jsem strávila téměř čtyři roky. Tady jsem se poprvé začala cítit sebevědomě. Změnil se mi kompletně šatník i strava. Nic jsem neřešila a užívala si život. Že přibývám na váze, jsem si všimla až během první vlny covidu, kdy jsem zůstala doma a měla víc času zaměřit se na to, co dělám, jím apod. Koupila jsem si váhu a zjistila, že mám téměř 80 kilo!“ vypráví Nicole, jak dosáhla své nejvyšší hmotnosti. „Hned druhý den jsem si stáhla aplikace na cvičení všeho druhu a propadla HIIT workoutům a józe. Další aplikace mi měřila kalorie. Na home office jsem měla dostatek času na to, abych cvičila dvakrát až třikrát denně. Jedla jsem vše, pokud se mi to vešlo do 1200 kcal denně, a tím jsem se za pár měsíců dostala pomalu, bolestivě, ale jistě na váhu 65 kg. Po návratu do Čech jsem své tempo s novou prací nemohla udržet. Za půl roku jsem přibrala téměř 10 kg. Od té doby jsem vyzkoušela snad všechny možné a nemožné diety včetně té, která mi fungovala dříve, ale váha se přestala hýbat. To mě motivovalo se zakousnout, poslat přihlášku do Buď fit s Dietou a jednou provždy s tím něco udělat,“ uzavírá své vyprávění Nicole. Něco o Nicole

Věk: 29 let

Aktuální váha: 75,3 kg (výška 171 cm)

Můj cíl: 65 kg (spokojenost) / 60 kg (značka ideál)

Na co se v Buď fit s Dietou nejvíc těším: na celoživotní změnu

Největší obavy mám z: hladu

Nejvíc mě podporuje: přítel, moje sestra a kamarádky

Mojí motivací je: vnitřní klid a spokojenost sama se sebou

Největší radost mi v životě dělá: cestování, přátelé, nové výzvy

Na Instagramu mě najdete: @nicolefreibergova „V první vlně covidu jsem objevila kouzlo domácího cvičení, zejména HIIT workoutů a jógy. Ráda také zajdu na kruhový trénink, tabatu a Body Pump. Snažím se cvičit alespoň třikrát týdně.“

Taťána Cikánková: „Nikdy jsem si nedokázala váhu udržet“ „Do svých šestnácti, možná sedmnácti let jsem byla stále v pohybu. Buď jsem trénovala na atletické závody, nebo závody v orientačním běhu a za domem hrála basket. Pak jsem se ale na většinu z toho vykašlala. Začala jsem šidit sport, aniž bych omezila stravu, takže jsem logicky začala přibírat a od té doby bych řekla, že jsem se až do porodu syna pohybovala plus minus 10–15 kg, podle toho, zda jsem měla období sportu, nebo ne,“ vysvětluje Táňa, jak přišla ke svým kilům navíc. „Za posledních 20 let se mi podařilo asi třikrát zhubnout. Poprvé na ročním pobytu v Americe. Pak jsem ale v průběhu několika let zase přibrala. Druhou motivací k hubnutí byli kolegové z bývalé práce, kteří se bavili o pražském půlmaratonu, a já se rozhodla, že ho dám s nimi. Poslední hubnutí bylo jako u většiny žen do svatebních šatů a toto období, společně s těhotenstvím, které následovalo po svatbě, bylo poslední, kdy jsem se cítila ve svém vlastním těle spokojeně,“ vypráví. „Po porodu jsem sice něco zhubla, ale po dvou letech začala váha stoupat a já se blížila číslu, které jsem měla při porodu. To byl červený vykřičník, kdy jsem si řekla, že se sebou musím něco udělat. Jinak nebudu za chvilku stačit synovi, kterému chci být parťačkou ve všech aktivitách ještě minimálně dalších 20 let. A protože patřím k maminkám, které měly své první dítě v pozdějším věku, tak je potřeba celkový restart, a to co nejdříve,“ popisuje Táňa svoji motivaci. A jak to má aktuálně s jídlem a pohybem? „Vztah k jídlu mám velmi kladný, ale většinou ho šidím. Ráno se zapomenu nasnídat, místo oběda vyjím skříňku s čokoládovými piškoty či brambůrky nebo nejím vůbec a pak sním vše, na co doma přijdu. Kuchařka moc velká nejsem. Teď jsme si domů pořídili pomalý hrnec, ten využíváme pravidelně, ale raději zajdu do restaurace, kde si každý dá, na co má chuť. K pohybu mám vztah odmalička. Rodiče mě vedli ke všem sportům, atletika, orientační běh, basket, plavání, lyže, kolo, následně různé skupinové lekce Les Mills, spinning nebo také CrossFit, ale teď spíš zajdu s malým do bazénu, na procházku a lyže,“ odpovídá na otázku. Něco o Taťáně

Věk: 40 let

Aktuální váha: 86,5 kg (výška 178 cm)

Můj cíl: 75 kg

Na co se v Buď fit s Dietou nejvíc těším: na jednotlivé workshopy, na holky, které budou hubnout v rámci projektu se mnou, a na konečný výsledek.

Největší obavy mám ze: zvládnutí dodržování stravy a všech jednotlivých kroků diety… Ještě jsem žádnou podobnou dietu nedržela.

Nejvíc mě podporuje: celá rodina, manžel, rodiče, manželovi rodiče

Mojí motivací je: můj syn, chci mu být co nejdéle parťákem bez toho, abych si stěžovala na jakékoli zdravotní potíže.

Největší radost mi v životě dělá: celá moje rodina a hlavně můj téměř čtyřletý syn

Na Instagramu mě najdete: @tania.cikankova „Veškeré moje úspěchy mají jedno společné, vždy jsem spadla zpět ke starým zvykům, nezdravé, nepravidelné stravě a nárazovému cvičení.“