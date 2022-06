Buď fit s Dietou 2022: Lekce pohybu

Nicole, Marie a Táňa mají za sebou třetí workshop letošního ročníku našeho projektu. Tentokrát jsme se zaměřili na #SuperPohyb - protože pohyb je důležitou součástí programu The 1:1 Diet. A i když na sobě všechny tři pořádně makají, podařilo se nám je překvapit.

Stejně jako v případě prvního workshopu jsme i tentokrát zamířili do pražského spa a wellness centra Volcano Complex, kde jsme nejprve naše tři účastnice seznámili s řadou Bodyshape značky bioten, které jim pomůžou doladit některé nedokonalosti postavy a podpoří tak hubnoucí i cvičební úsilí. Pak si všechny tři vyzkoušely diagnostiku tepové frekvence a kondice pod odborným dohledem trenérky na běhacím pásu ve fitku a můžeme prozradit, že na svoje výsledky mohou být Nicole, Marie a Táňa hodně hrdé.

Jako další byla na programu lekce s půvabnou zpěvačkou a tanečnicí Zeou, ambasadorkou značky PUMA, od které dostaly účastnice na celý workshop #SuperPohyb výbavu, a hlavně kvalitní běžeckou obuv. Lekce byla hodně sexy. Zea Nicole, Marii a Táně dokázala, že jakýkoli rytmický pohyb, který vychází přímo z vás a z vašeho vnímání hudby, je vlastně tanec, a tak jsme jako bonus všichni dostali ještě pořádnou lekci sebevědomí. A do lekce se zapojila i šéfredaktorka Marie.

Po skvělém, lehkém obědě v místní restauraci si vzal účastnice projektu do své péče trenér Vojtěch Šafránek z ANTMANN strength and conditioning. Na hodinové lekci pod širým nebem zodpověděl všetečné otázky a také dohlédl na to, aby Nicole, Marie a Táňa všechny cviky, které si pro ně připravil, prováděly přesně a správně.

Posledním bodem programu pak byl běžecký trénink s ambasadory značky PUMA blogerskou a manželskou dvojicí Running2 alias Soňou a Michalem Hrabcovými. A i když padala mezi účastnicemi slova o tom, že některé z nich běh zrovna nemusejí, všechny tři společný výběh v pohodlných teniskách od značky PUMA z kolekce Nitro bravurně zvládly. Marie otestovala model RUN XX, který je dostupný pouze v dámské verzi. Nicole vyzkoušela stylové Electrify Nitro a Táňa vyběhla v univerzálních Velocity Nitro 2, které jsou vhodné pro začínající i pokročilé běžkyně.

Vzhledem k tomu, že jsou před námi letní prázdniny, dopřejeme Nicole, Marii a Táně trochu volna a koncem léta nás čeká poslední společný workshop na téma Super Proměna. Zatím si můžete přečíst, jak jsou na tom všechny s pohybem (předem hlásíme, že jsme příjemně překvapení, že se do toho opřely s takovou vervou) a máme pro vás také spoustu bonusového materiálu na našich sociálních sítích. Tak nás sledujte a fanděte proměnám našich účastnic, protože jsou fakt neskutečné.

Marie Jantošová

Jaký máš vztah ke sportu? Je to zábava, nebo nutnost?

Rozhodně zábava, ale dříve tomu tak nebylo.

Vedli tě rodiče k pohybu, nebo sis k němu našla cestu sama?

Cestu jsem si k němu hledala sama.

Bavil tě ve škole tělocvik?

Ano, bavil. Byla jsem i na pár školních soutěžích…

Čemu se věnuješ teď?

Ráda plavu a zatím jsem se soustředila převážně na kardio (eliptický trenažér, běhací pás a kolo). Od 1. června jsem začala navštěvovat fitness centrum v Telči s osobním trenérem.

Co je tvůj největší sportovní výkon?

Každý trénink ve fitku, po kterém druhý den objevím v těle svaly, o nichž jsem dříve nevěděla… (smích)

Je nějaký sport/cvičení/pohyb, který by sis chtěla vyzkoušet nebo se ho naučit?

Shuffle dance, pole dance a flyboarding.

Rychlý dotazník

Pomalý, nebo akční pohyb? Akční.

Sportuji radši sama, nebo ve skupině? Sama.

100 kliků, nebo 100 dřepů? 100 dřepů.

Cvik nebo pohyb, který nejvíc nesnáším? Žádný mě nenapadá.

Co mi absolutně nejde? Nikdy mi nešel „výmyk“ na hrazdě a šplh.

V čem jsem nejlepší? Plavání.

Nicole Gusarenko

Jaký máš vztah ke sportu? Je to zábava, nebo nutnost?

Velice kladný. Je to zábava, pokud mě do toho někdo nenutí, pak se to stává nutností. (smích)

Vedli tě rodiče k pohybu?

Máma mě odjakživa vedla ke sportu, neustále jsem byla v nějakém kroužku. Pak jsem začala běhat různé závody za školu. Na jednom si mě vyhlédl trenér atletiky a té jsem se pak závodně věnovala až do vysoké školy.

Bavil tě ve škole tělocvik?

Ano, velice.

Čemu se věnuješ teď?

Tak různě podle nálady. Nejraději cvičím doma, a to HIIT, kruhové tréninky a jógu. Před časem jsme si pořídili kola, tak teď jezdíme s manželem na výlety.

Co je tvůj největší sportovní výkon?

Asi umístění na 4. místě na juniorském mistrovství Evropy ve skoku do dálky

Je nějaký sport/cvičení/pohyb, který by sis chtěla vyzkoušet nebo se ho naučit?

Bungee fitness a pole dance.

Rychlý dotazník

Pomalý, nebo akční pohyb? Dopoledne akční pohyb, večer jóga.

Sportuji radši sama, nebo ve skupině? Raději sama, ale některé lekce mě baví i společné (např. body pump).

100 kliků, nebo 100 dřepů? Jednoznačně dřepy.

Cvik nebo pohyb, který nejvíc nesnáším? Volejbal.

Co mi absolutně nejde? Kliky.

V čem jsem nejlepší? Intervalové tréninky.

Taťána Cikánková

Jaký máš vztah ke sportu? Je to zábava, nebo nutnost?

Sport beru jako součást života a hlavně jako zábavu. Nedokážu si představit, že bych v zimě nenazula lyže a v létě nevyrazila na kolo nebo si zaplavat. Teď jsem i díky programu Buď fit s Dietou nastartovala pravidelný pohyb. Chodím běhat a na silové tréninky a strašně mě to baví.

Jak to bylo u vás doma s pohybem?

Oba rodiče sportovali, táta dělal atletiku – skok do výšky a máma orientační běh, takže těmto sportům jsem se určitou dobu také věnovala, ale kromě toho jsme jezdili v zimě na hory, v létě na kola a celkově aktivně trávili čas.

Bavil tě ve škole tělocvik?

Na základní škole jsem byla ve sportovní třídě, která se zaměřovala na atletiku, ale kromě ní jsme měli i plavání, gymnastiku, basket, házenou, takže ano, tělocvik mě hodně bavil.

Čemu se věnuješ teď?

Začátek roku jsem strávila na spinningu a CrossFitu, teď jsem přidala běh a silový trénink a občas plavání.

Co je tvůj největší sportovní výkon?

Veškerá vítězství byla top, ale pokud bych měla zmínit jedno, tak uběhnutí Pražského půlmaratonu, nevěřila bych, že to někdy zvládnu, taky je to už nějaká doba. Tak třeba příští rok si dám znovu po 10 letech od prvního repete.

Je nějaký sport/cvičení/pohyb, který by sis chtěla vyzkoušet nebo se ho naučit?

Tím, že mám pohyb ráda celkově, tak jakýkoli nový sport je výzva a ráda si ho vyzkouším. Teď se třeba učím, jak správně cvičit s velkou činkou. Do budoucna budu parťákem synovi při všech sportech, takže si myslím, že se třeba zkusím naučit na snowboardu.

Rychlý dotazník

Pomalý, nebo akční pohyb? Akční.

Sportuji radši sama, nebo ve skupině? Běhám raději sama, ostatní ve skupině.

100 kliků, nebo 100 dřepů? 100 dřepů, to zvládám.

Cvik nebo pohyb, který nejvíc nesnáším? Kliky.

Co mi absolutně nejde? Nic mě nenapadá.

V čem jsem nejlepší? Ze všech aktivit mi teď jde asi běh.