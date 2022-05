Buď fit s Dietou: Sestavení jídelníčku pro účastnice

Pokud sledujete sociální sítě časopisu Dieta, už nejspíš víte, že účastnice se nyní budou muset stravovat samy. Nicole, Taťána a Marie si budou muset sestavit jídelníček. S tím jim pomohou výživový poradci. Na čem bude jídelníček stát?

Minulý měsíc jsme vám ukázali úžasné proměny účastnic letošního ročníku Buď fit s Dietou, Nicole, Taťány a Marie. Přestože všechny tři dělí od jejich vysněných cílů ještě pár větších či menších kroků, což znamená, že jsou stále ještě v hubnoucím režimu, čas, kdy se začnou zase stravovat „po vlastní ose“, se blíží. V praxi to znamená, že budou postupně odebírat jídla z režimu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan a přidávat do jídelníčku běžné zdravé potraviny. S tím jim samozřejmě budou pomáhat jejich výživoví poradci (Lukáš Vrána a Hana Kinštová) z The 1:1 Diet, ale také Dieta. A proto jsme se společně sešli na v pořadí jiždruhém workshopu s názvem SUPER JÍDLO. Abychom na to nebyli sami, pozvali jsme si do pražského Kreativního prostoru Město. Moře pár odborníků na jídlo a vaření. A chybět samozřejmě nesměl ani Lukáš Vrána. Co všechno jsme společně zvládli? Jako první za Nicole, Táňou a Maruškou dorazil náš kolega z vydavatelství, šéfredaktor časopisu F.O.O.D. Jiří Hilgart, který jim nejen ukázal spoustu kuchařských fíglů a vychytávek, ale společně s Lukášem s děvčaty připravil dva recepty z kuchařky Zdravě & chutně The 1:1 Diet. První byla vynikající Domácí zeleninová polévka, kterou Jirka „vytunil“ Cannellini fazolemi z řady Vapeur od Bonduelle a čerstvými houbami. Poté se společně vrhli ještě na Krůtí prsa s květákovou rýží. Ta připravili jak ve variantě ze syrového květáku, tak z mražené květákové rýže Bonduelle. Pokud jste podobně jako my někdy doma vyráběli květákovou rýži, pak jistě dokážete ocenit výhody úspory času a práce

hotové verze, protože v chuti rozhodně rozdíl nenajdete. Odpoledne se k nám přidala kuchařka, infulencerka a podnikatelka Marcela Vuong, která podnikla s Nicole, Táňou a Maruškou virtuální cestu do Vietnamu. Společně připravily nejprve lahodný Mangový salát s krevetami (olizujeme se ještě teď) a poté Restované hovězí s fazolkami a rýží. V druhém receptu hráli prim po vynikajícím hovězím a voňavých

vietnamských bylinkách opět šikovní pomocníci od Bonduelle, Květáková rýže a Zelené fazolky Vapeur. VIDEO: Inspirujte se a uvařte si oběd za 5 minut! Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Dieta (@casopisdieta) Pozor: dobrá zpráva pro vás, pokud podobně jako my milujete vietnamská jídla, tak sledujte Dietu, na rozhovor s Marcelou se můžete těšit v některém z příštích čísel. Jako každé delikátní menu, i to naše potřebovalo sladkou tečku – a s tou nám přišla pomoct Viki Hrazdílková, kterou můžete znát z loňského ročníku Buď fit s Dietou, ale také jako účastnici soutěže MasterChef a influencerku. Viki tentokrát u našich děvčat zabodovala Fitness košíčky z banánů a ovesných vloček, které jsme naplnily výběrem těch

nejpopulárnějších proteinových pudinků a pěn Ehrmann a dozdobily čerstvým i lyofilizovaným ovocem a oříšky. Posledním bodem programu měla být přednáška naší šéfredaktorky Marie o tom, jak zavádět všechnu tu výživovou teorii, kterou jsme dosud Nicole, Taťáně a Marii nalili do hlav, do praxe a nezbláznit se z toho. Příjemná atmosféra, všechno snědené jídlo a dobrá nálada ale přednášku změnily v otevřenou diskusi, kdy děvčata dostala odpovědi na všechny své otázky.

A co bude dál? Dál vám na následujících stránkách Nicole, Táňa i Maruška samy prozradí, jaký mají vztah k vaření. Máme pro vás také recepty z workshopu (najdete je i na našich sociálních sítích, kde bude také spousta bonusových materiálů) a naše účastnice čeká další workshop. Tentokrát na téma Super Pohyb, kde jsme si pro ně připravili… To se dozvíte brzy. Tak zůstaňte s námi.

Marie Jantošová: „Ze zvládnutí nového životního stylu obavy nemám!" Jaký máš vztah k vaření? Vztah k vaření jsem měla vždy kladný. Ráda jsem zkoušela nové recepty, ale za poslední 3 měsíce, kdy jsem v programu The 1:1 Diet, jsem si odvykla vařit a musím přiznat, že je to pohodlné. Člověk má více času sám na sebe. Ale po workshopu SUPER JÍDLO se už nemůžu dočkat, až zase budu vařit a zkusím všechny recepty, které jsme na workshopu připravovali.

Co vaříš nejradši?

Nejraději připravuju saláty s různými druhy masa a ryb.

Jaké jídlo si nejradši necháš udělat od maminky? A necháš si ho udělat?

Maminka dělá výborné dorty a koláče… Ale vzhledem k programu The 1:1 Diet nemám potřebu nic takového jíst.

Co tě na workshopu bavilo nejvíc?

Nejvíce mě bavil kurz vaření s Marcelou Vuong.

Jakou radu/tip chceš určitě vyzkoušet? Určitě si chci pořídit kuchyňský teploměr, kterým budu zjišťovat, zda je maso dostatečně uvařeno nebo upečeno. Potom chci určitě vyzkoušet mangový salát s krevetami od Marcely Vuong. A taky určitě dezert od Viki Hrazdílkové. Stále ještě máte všechny podporu The 1:1 Diet, máš nějaké obavy, jak nový životní styl zvládneš, až na to budeš sama?

Ne, žádné obavy nemám… Díky projektu Buď fit s Dietou, úžasné podpoře The 1:1 Diet (Hanky Kinštové a Lukáše Vrány) a taky díky všem radám a společným workshopům se na nový životní styl už opravdu moc těším.

Nicole Gusarenko: „Je potřeba si najít balanc." Jaký máš vztah k vaření?

Vaření miluju!

Co vaříš nejradši?

Nejraději vařím mexickou a asijskou kuchyni, ale zvládnu i českou, italskou a jinou klasiku.

Jaké jídlo si nejradši necháš udělat od maminky?

Od babičky mám nejraději bílou zelňačku s čerstvě nasbíranými liškami.

Co tě na workshopu bavilo nejvíc?

Kurz vaření s Marcelou Vuong, je úžasná a její recepty zajímavé!

Jakou radu/tip chceš určitě vyzkoušet?

Dnes jsem vyzkoušela mangový salát s krevetami, snad i úspěšně. (smích)

Stále ještě máte všechny podporu The 1:1 Diet, máš nějaké obavy, jak nový životní styl zvládneš, až na to budeš sama?

Samozřejmě, že mám obavy! Je těžké se snažit být vždy dokonalý a nikdy nesklouznout zpět ke starým návykům. Je pak důležité si najít správný balanc!

Taťána Cikánková: „Chci se teď striktně držet diety." Jaký máš vztah k vaření?

Já a moje vaření. (smích) Přiznám se, po workshopu si myslím, že to vůbec neumím. Ale doma vařím a i celkem ráda, hlavně když to členům rodiny chutná.

Co vaříš nejradši?

Cokoli, co je rychlé a co mám v lednici, anebo to, na co mohu využít pomalý hrnec. Pro sebe v tuto chvíli nejvíc grilované kuřecí se zeleninou. Pro ostatní členy rodiny, vývary, kuřecí na nudličky, vepřo knedlo zelo, boloňské, plněné tortilly.

Jaké jídlo si nejradši necháš udělat od maminky? A necháš si ho udělat?

Kuřecí na houbách s rýží, to bych mohla pořád, ale teď jsem se opravdu striktně držela diety v první části. Určitě si ho někdy nechám udělat.

Co tě na workshopu bavilo nejvíc? Workshop byl strašně fajn, ale moc rychle utekl. Byla jsem ráda, že jsme se viděly s holkama, s týmem z Diety a se všemi instruktory vaření, kteří nám připravili fajn kurzy, které bavily. A pak vše taky výborně chutnalo, plus jsem se i něco naučila.

Jakou radu/tip chceš určitě vyzkoušet?

Vietnamský mangový salát s krevetami, to bylo něco vynikajícího. Všechny ingredience a postup zaznamenaný, tak ho snad přenesu do reality, abych někomu i doma udělala radost.

Stále ještě máte všechny podporu The 1:1 Diet, máš nějaké obavy, jak nový životní styl zvládneš, až na to budeš sama?

Popravdě mám, dieta mi sedí, protože je pro mne tak jednoduchá, že nemusím řešit, čeho kolik mám jíst, tak aby moje tělo dostalo vše potřebné, ale věřím, no doufám, že až se dostaneme na konec diety, tak to zvládnu s přehledem.

A co k tomu dodává šéfredaktor časopisu F.O.O.D. Jiří Hilgart? My se tu bavíme o váze, ale ono je to celé o hlavě. Je hrozně hezký vidět, když lidem kouká energie z očí, a jsou na sebe pyšní, že to konečně dokázali! Vůbec jsem nevěděl, co od programu The 1:1 Diet čekat, protože asi od devadesátých let se šíří povědomí, že jakékoli „pytlíčky“, které vše vyřeší za nás, nefungují. Chtěl jsem to každopádně vyzkoušet na sobě, a hlavní věcí, která mě zlomila, byl přístup poradce Lukáše Vrány a celého týmu, okamžitě mě pro hubnutí zapálili! Zhubl jsem 10 kg asi za 5 nebo 6 týdnů. Po celou dobu jsem nepil ani alkohol a toho se celkem držím i teď. Jinak jsem ale aktuálně mimo program, naskočil jsem do náročného období, kdy jsme se stěhovali, a cítil jsem, že potřebuji pauzu. Vyloženě zdravá jídla nevařím, ale snažím se to složit tak, aby to bylo lepší. Menší porce, vždycky přidávám zeleninu apod. V práci jsem pořád obklopený jídlem, i když tady mi to problém nedělá. Dnes mám například za sebou grilování – připravil jsem asi 600 porcí z grilu, ale sám jsem nejedl, až na nějaké ochutnávání. Jsem tak vyřízený, že jsem si dal vločky s mlékem. Samozřejmě jsem se bál jojo efektu, protože jsem z programu vyskočil nekontrolovaně, bez udržovací části. Teď je to asi měsíc a půl a hmotnost si celkem držím. Mám 97 kg, byl bych spokojený tak s 90 kg, ale k tomu zatím nemám dostatečnou motivaci, protože se mi v průběhu hubnutí zlepšily i jaterní testy, viscerální tuk, zkrátka zdravotní věci, kvůli kterým jsem do toho především šel. U mě je to hlavně o hlavě a motivaci, musím si říct, že takhle to bude! A pak je to v pořádku.

Recepty z kuchařky Zdravě & chutně The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan Domácí zeleninová polévka SUROVINY:

140 g kuřecích prsou

800 ml vody

1 pórek (100 g)

200 g bílé a zelené zeleniny

hrst sušených hub

mleté sušené chilli

1 lžíce sójové omáčky

koření a bylinky podle chuti, nebo 5 g Golden Vegetable DÁLE POTŘEBUJETE: nůž a prkénko

hrnec

Tvrzení, že polévka je základ, rozhodně nepatří do dob dávno minulých. Ať už hlavnímu jídlu

předchází, nebo jím je sama, dokáže nastartovat trávení a podpořit tak naše úsilí při redukci

tělesné. POSTUP:

1. Kuřecí prsa očistíme, nakrájíme na větší kousky a společně s houbami dáme do velkého hrnce. Zalijeme studenou vodou a přivedeme k varu.

2. Než se polévka začne vařit, pórek očistíme, omyjeme, podélně rozpůlíme a rozdělíme na 5 cm dlouhé kusy, které rozkrájíme na tenké nudličky.

3. Do horkého vývaru přidáme zeleninu a pórek, dochutíme kořením nebo směsí Golden Vegetable a sušeným chilli a přivedeme k mírnému varu, který udržujeme dalších přibližně 10 –15 minut.

4. Jakmile maso změkne, přimícháme sójovou omáčku, polévku ještě krátce prohřejeme a

podáváme.