Buď fit s Dietou: Super tělo v procesu

Projekt Buď fit s Dietou má za sebou první Fit day, první workshop, na kterém se sešly tři účastnice projektu, jejich tři výživáři a další hosté. Jaký byl program? A co všechno jsme se dozvěděli?

Za přísných hygienických opatření jsme se jednoho únorového rána sešli v Tančícím domě v Praze. Před vstupem do předem připravených prostor workshopů jsme absolvovali testy na covid-19. Naštěstí byli všichni negativní, a tak se mohl naplno, i když samozřejmě stále v rouškách, rozjet program prvního workshopu Buď fit s Dietou, tentokrát kategorie Super tělo. Nejprve byla na programu beseda se špičkovými odborníky na výživu, kteří si pod svá křídla vzali hubnutí tří přihlášených účastnic. Terezu Celkovou dostala na starost Helena Čechurová, odbornice na výživu a trenérka, která se oboru věnuje více než dvacet let. O Šárku Hrubou se stará Andrea Jakešová z Nehladu, nutriční specialistka, a s Šárkou Konečnou pracuje Lukáš Roubík, spoluzakladatel Institutu moderní výživy a nutriční specialista.

Podívejte se na video z akce:

Rady a tipy

Takto dohromady se všichni účastníci prvního kroku projektu Buď fit s Dietou s názvem Super tělo viděli poprvé. Zatím se naživo potkaly pouze naše tři hubnoucí na úvodním focení a pak každá z nich se svým odborníkem. A tak pro začátek všichni odborníci ostatním představili nejen svou práci, ale také sebe. A pak už došlo na konkrétní dotazy, odpovědi, ale také rady a tipy. Co se může, nemůže a jak vůbec celkově k hubnutí a zdravému životnímu stylu přistoupit. Jak to dělat se stravou, když má žena malé dítě a ještě kojí, jak zapracovat na psychice, ale také třeba zda si občas dopřát nějakou dobrotu a jak to zapadá do zdravého jídelníčku. Závěr? Nic se nemá dělat dogmaticky, ke všemu je nutné přistupovat individuálně a raději dělat menší kroky, které jsou udržitelné dlouhodobě, než radikální rozhodnutí, která pak vaše psychika ani tělo nezvládnou.

Je to jen v hlavě

Podpořit naše hubnoucí přišla také tatérka a influencerka Lucie Vaninová, která na sociálních sítích založila profil Je to jen v hlavě. Podělila se s námi o svůj příběh, jak se jí během tří let podařilo shodit více než 50 kg. Jak to dokázala, a hlavně – jak vypadalo její tělo kdysi a jak vypadá teď, jaké mělo její hubnutí následky v podobě povislé kůži na břiše, jak se učí mít ráda svoje tělo, ale také jak svým cvičením a příběhem dodává motivaci a inspiraci ostatním a že má na to skvělé ohlasy.

Zdravý doping

Po první části programu následoval oběd v restauraci Ginger & Fred v Tančícím domě, který byl vzhledem k zaměření projektu připraven v duchu zdravého životního stylu. I zdravé jídlo přece může chutnat. Tatarák z červené řepy a zeleniny ozdobený kozím sýrem a prošutem byl luxusní stejně jako druhý chod v podobě pečeného lososa, bramborové kaše a glazovaných mrkviček.

Hvězdy před kamerou

Naše hubnoucí i hosté si zažili také natáčení rozhovorů a medailonků, které budete mít možnost vidět jak na webech vydavatelství CNC, tak na sociálních sítích Diety. Někteří byli nervózní a jiní vše zvládli s nadhledem. Naštěstí si před odpoledním programem všichni mohli dopřát zdravou svačinku plnou bílkovin v podobě proteinových pudinků a pěn od Ehrmanna, který jako hlavní partner převzal záštitu jak nad celou kategorií Super tělo, tak také nad jejím workshopem. Po dohodě s výživáři navíc účastnice mohly pudinky zařadit také do svých zdravých jídelníčků, a tak od Ehrmanna dostaly sladkou zásilku i na doma.

Nástěnka snů

Po natáčení a svačince následoval odpolední program v podobě vizualizace snů. Pod vedením zkušeného mentora, kouče a průvodce autentickým dialogem Petra Vykopala z Koučovacího ateliéru mohly naše tři účastnice zapracovat na svých snech, přáních a na tom, co by v životě chtěly. Nejprve proběhlo úvodní kolečko seznámení a představení se a pak už se šlo na tvoření. To, co si přejí, zhmotnily všechny účastnice na takzvaný vision board, který si nakonec také odnesly domů. A my jim jen držíme palce, aby vše vyšlo podle jejich představ.

Děkujeme za zázemí Tančícímu domu a partnerovi kategorie Super tělo, společnosti Ehrmann, za výborné svačiny.