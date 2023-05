Buď fit s Dietou: Super vaření

Jakmile se rozhodnete pro změnu životního stylu a vyřešíte, jaké potraviny jíst, přijde další důležitá otázka. Co vařit? A jak jídlo připravovat, aby si zachovalo maximum živin? Další setkání s našimi účastnicemi tedy proběhlo v kuchyni. Pojďte se inspirovat a nahlédnout s námi pod pokličku workshopu.

Účastnice našeho projektu Buď fit, Kamila, Katka a Verča, pracují se svými poradci z programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan na velké proměně. Ta by ale měla být jen začátkem, nové návyky a vysněnou postavu si totiž budou chtít udržet dlouhodobě. Kromě samotného výživového plánu se tak budou hodit i nové recepty a inspirace.

Abychom na to nebyli sami, pozvali jsme na workshop do showroomu Tefalu také jednoho z poradců programu The 1:1 Diet Lukáše Vránu, který vytvářel kuchařku Zdravě a chutně pro program The 1:1 Diet, a dále i šéfkuchařku Barboru Šimůnkovou. S Bárou si účastnice připravily úžasné menu, které bylo nejen nutričně vyvážené a snadné na přípravu, ale skvěle se hodí i pro jakoukoliv slavnostní příležitost – krém ze zelí a řepy s bílým jogurtem a řepných chipsem jako předkrm, uzený tempeh a pórek na grilu s přílohou v podobě špenátového pyré a hlívy ústřičné, a jako dezert brownies z hořké čokolády, pohanky a sušeného pomeranče.

Lukáš Vrána holky naučil jednoduchou omeletu s krevetami a špenátem na česneku a zdravou tečku v podobě jogurtu se směsí ovoce. Kdo si totiž doma připravuje jídlo pro sebe nebo i celou rodinu a snaží se dbát také na to, aby mělo dostatek bílkovin a dalších živin, jistě ocení rychlost a jednoduchost. Čerstvé a kvalitní suroviny nám dodalo PENNY, kde vždy seženete vše pro vaše zdravé vaření.

Základem pro snadné vaření je kvalitní vybavení. Využili jsme výrobky od Tefalu a díky vysokorychlostnímu varnému mixéru jsme například získali opravdu jemný a nadýchaný krém a omeleta na nepřilnavé pánvi byla hotová během chvilky a bez trápení s obracením. Kvalitní pánev doporučujeme pořídit všem milovníkům vaření a mixér zrovna tak, má všestranné využití a jen díky mixéru najednou získáte spoustu jednoduchých receptů do vašeho jídelníčku.

Poměrně nově se velké oblibě těší i multifunkční hrnce, díky kterým vaříte téměř bez práce, horkovzdušné fritézy jako náhrada za smažení v nadbytku oleje nebo elektrické grily bez škodlivého spalování. Vařit a péct chytře je zkrátka novým trendem a už dávno neplatí, že zdravé není dobré. Naopak, když si vzpomeneme na naše vynikající brownies… mňam!

Chytře a zdravě

Celý workshop se sice nesl v duchu vaření a příjemných vůní, cílem však nebylo naučit se jen konkrétní recepty, ale začít se na celý zdravý životní styl dívat tak trochu jinak. Často totiž míváme mylnou představu, že když chceme zhubnout, je jedinou možností téměř nejíst nebo jíst jen to, co nám většinou příliš nechutná. I redukční jídelníček ale může obsahovat spoustu věcí, které máte rádi. Na co se při vaření a pečení zaměřit?

1) Dostatek bílkovin je důležitý nejen při redukci. Můžete sáhnout po živočišných i rostlinných, v hlavních jídlech jsou to například méně tučné maso, ryby, vejce, luštěniny, tofu či tempeh, do dezertů se skvěle hodí bílé zakysané mléčné výrobky a k svačině třeba cottage.

2) Menší porce přílohy, která se většinou skládá primárně ze sacharidů, vašemu hubnutí pomůže. Uvolníte tak v celkovém příjmu energie větší prostor právě bílkovinám, ale také zdravým tukům, které nesmí chybět a v jídelníčku na ně často zapomínáme. I při hubnutí je určité množství tuku v jídelníčku nutné.

3) Pozor na skryté kalorie v podobě různých zálivek a omáček, sladidel, ale i sušeného ovoce, ořechů a semen. Různé glukózové a fruktózové sirupy jsou velmi kalorické, stejně jako cukr, podobně je na tom i ovocné pyré nebo med. U sušeného ovoce, ořechů a semínek zase hrozí, že jich sníme větší množství, protože naoko vypadají tak malé. Zdání klame a obsahují i v malém množství poměrně dost energie.

4) Zelenina a v menší míře i ovoce by měly být součástí jídelníčku každý den. Rozhodně neplatí, že musí být vždy jen syrové. Kombinujte je s mraženým, dušeným, pečeným… S ovocem opatrně kvůli obsahu cukru, své místo ve stravovacím plánu jistě má, ale zeleniny by mělo být víc.

5) Zdravá příprava jídel je také důležitá. Proto vždy pokud to jde, využívejte raději dušení, vaření nebo blanšírování, grilování na kontaktním grilu nebo nepřilnavou pánev, na kterou nepadne čtvrt láhve oleje. Šetrně připravená jídla nemusí být mdlá, využijte vaše oblíbené koření a bylinky.

6) Vaše oblíbené suroviny by měly tvořit základ většiny jídel. Jinak si je patřičně neužijete a stravování pro vás bude trápením. Zkuste si sestavit seznam potravin, které jsou zdravé a opravdu vám chutnají. Snáz potom vymyslíte nové kombinace a nebudete opakovat jen jeden druh salátu a kuře s rýží.

Připravte si s námi: Omeleta s krevetami a špenátem

4 porce

Výživové hodnoty na 1 porci: energie 96 kcal, bílkoviny 13 g, tuky 4 g, sacharidy 3 g, vláknina 1 g

Suroviny:

2 vejce

2 stroužky česneku

125 g čerstvého baby špenátu

200 g mražených vyloupaných krevet

čerstvě mletý černý pepř

Postup: Krevety dáme předem rozmrazit. Na pánvi zlehka orestujeme nakrájený česnek, přidáme krevety a opékáme v jedné vrstvě přibližně 2 minuty. Vmícháme špenát, dochutíme a restujeme další 1–3 minuty. Krevety pustí vodu, takže počkáme, dokud se nevypaří. Správně tepelně upravené krevety jsou růžovo-oranžové, nesmí zůstat našedlé a sklovité. Mezitím si v misce rozšleháme vejce a na druhé pánvi z nich připravíme omeletu, kterou si poté naplníme krevetovou směsí. Rozdělíme na 4 porce a podáváme.