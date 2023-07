BUĎ FIT: Sebekázeň je těžká, ale jde to! Úspěch nás motivuje, abychom šly dál

Co je důležitější pro úspěšné hubnutí, správně nastavený jídelníček nebo dostatek pohybu? Obojí! A tak jsme účastnicím našeho projektu Buď fit i jejich výživovým poradcům z The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan připravili den plný nových aktivit. Co si vyzkoušely a jak se jim v programu zatím daří?

Katka, Kamila a Verča už za sebou mají už půl roku v programu The 1:1 Diet, a také třetí a předposlední workshop našeho projektu Buď fit. Ten se nesl ve znamení pohybu. Holkám jsme schválně domluvili cvičení, které ještě nikdy nezkusily.

Nová výzva

Při HOT HIIT, tedy vysoce intenzivním intervalovém tréninku v mírném teple, který se cvičí metodou Tabata, se účastnice pořádně zapotily. A s nimi i jejich parťáci a výživoví poradci z programu The 1:1 Diet, kteří se nenechali dlouho přemlouvat a zapojili se do výzvy. Při HOT HIIT se střídají intenzivní dvacetisekundové intervaly s desetisekundovými intervaly odpočinku. Naši cvičenci potrénovali celé tělo, a to nebylo vše, protože je později čekal ještě jeden trénink. Tím bylo dynamické moderní cvičení Bikram jóga.

Lektorce Tereze Bonnet Šenkové Bikram jóga pomohla po náročné operaci obou kyčlí. Díky tomu postupně přesedlala z tance ve francouzském kabaretu Moulin Rouge právě na tento typ cvičení a přestěhovala se do Česka, kde nyní v Praze provozuje vlastní studia a vede lekce. Spolu s výživovými poradci, kteří si lekci také vyzkoušeli, se shodli, že jde o vhodnou aktivitu i při redukci hmotnosti. Jak nám prozradila lektorka Tereza, při jedné lekci Bikram jógy, která trvá 90 minut, navíc můžete spálit až 800 kcal.

Jak vypadá jóga zaměřená na sebelásku? Podívejte se na video:

Jak se daří účastnicím?

Moc jsme se těšili, až budeme mít možnost vám předat aktuální zprávu o proměně našich účastnic. Po workshopu jsme se jich tedy rovnou zeptali, jak se jim daří v projektu a co plánují na léto.

V projektu Buď fit budete brzy už půl roku, jaké konkrétní změny jste na sobě zaznamenaly?

Katka: Nejvíce změn vidím na úbytku tuku v místech, kde jsem se ho dlouho nemohla zbavit. Jako je břicho, „madla lásky“, boky. Vidím, jak se mi postava mění, díky úbytku tuku i díky cvičení, které jsem do života zařadila. Takže se mi pomalu začínají tvarovat svaly a cítím se daleko lépe. A s tím souvisí i psychická pohoda, kdy sama sebe začínám vnímat jako docela hezkou paní.

Kamila: Musím říct, že v rámci své postavy se cítím pořád stejně, i když mám díky programu dole 15 kg. Ty změny se dějí tak rychle, že to nestačím zpracovávat. Oblečení je mi větší a můžu si vzít, co chci, jelikož mi všechno je. A to je velmi příjemné! Je to pro mě taková očista a vždycky si zkrátka řeknu – občas i nahlas, že se k váze, se kterou jsem do programu vstoupila, nechci NIKDY vrátit. V osobním životě jsem hodně zpomalila a cítím vnitřní klid. Slovo JÁ nikdy nemělo tak důležité místo v mé hlavě, jako nyní. Dělám, co chci, potkávám se s lidmi, se kterými chci. Je to hrozně fajn a užívám si to, ale člověk si na to všechno musí přijít. Mně se to díky terapiím povedlo.

Verča: Půl roku uteklo jako voda a moje postava se vejde do oblečení o 2–3 konfekční velikosti menší, než jsem byla zvyklá. Nedávno jsem si vzala šaty, které jsem měla na sobě před prvním porodem a padnou, jako ulité. Také ač prožívám na druhé linii nelehké období, tak přátele poukazují na to, jak zářím. Mám příval energie, optimismu a odhodlání. Vnímám kvalitnější spánek, pohodlnější pohyb a v neposlední řadě vyšší sebevědomí.

Sáhly jste si v některé fázi "na dno" nebo to byla pohoda?

Katka: Myslím, že na dno si sahám stále. Není to lehké, hlavně je to taková jízda sebekázně. V horším období mi pomáhá uklízení, což je úsměvné, protože ho jinak nesnáším. A také mi pomáhá zkoušet si oblečení. Když reálně vidím, co už mám za sebou, je to hodně motivující do dalších dní.

Kamila: Samotný program je za mě pohoda. Říkám to hlavně proto, že jsem s jeho dodržováním neměla problém a výsledky jsem viděla ihned a vidím je doteď. Byla jsem připravená na to, že budu mít hlad nebo chutě, ale všechno se dalo vydržet. Na co mě ale nikdo nepřipravil a co mě před programem ani v duchu nenapadlo, je to, jak mi v rámci celé změny začala pracovat psychika a hormony. V tomto směru jsem si na dno opravdu sáhla. Tento stav naštěstí trval jenom 2 měsíce.

Verča: Celý proces vnímám jako jízdu, zábavu a poznávání svého těla. Ze začátku jsem spíše testovala, smlouvala sama ze sebou, ale pak se to kolo roztočilo a velmi brzy šly vidět první výsledky, které jakékoliv pochyby a tendence uhnout z cesty zahnaly. Po pár týdnech jsem si už ani nedokázala představit jiný režim, a to trvá vlastně do dnes.

Co vás čeká v létě, na co se nejvíc těšíte?

Katka: Moc se těším na teplo a sluníčko, na čas strávený s rodinou u vody a že si trochu odfrknu. Hrozně jsem se léta bála, ale zatím to vypadá, že i v režimu si ho budu schopná užít.



Kamila: Mám za sebou pár letních týdnů a musím říct, že jsem zvědavá, jak s programem celé léto přežiju. Zatím se držím, ale léto pro mě bude celkově velká výzva. Jinak se těším na dovolenou a na dny volna, na to že se opálím – připadám si pak ještě o trošku štíhlejší.

Verča: V létě mě čeká rekonvalescence po náročném zákroku, kterou budu trávit v obložení svých dvou dcer. Plánujeme mírné procházky po našich krásných horách v Jeseníku. Útokem vezmeme jistě i koupaliště, kde se mi bude poprvé vcházet mnohem sebevědoměji, ač je stále co pilovat.