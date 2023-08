Buď fit: Zkušenost je nepřenositelná, ale motivace nakažlivá!

Do projektu vstoupily Kamila, Katka a Verča začátkem roku a po úvodní podrobné diagnostice ihned naskočily do pravidelných výživových konzultací komplexního programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. Každá má svého výživového poradce či poradkyni, kteří jsou zároveň jejich parťáky. Nejenže jsou jim neustále oporou při konzultacích i na dálku, ale pustili se s nimi také třeba do vaření nebo cvičení na workshopech, které naše účastnice projektem provází.

Že to není cesta jednoduchá a život vám může do cesty naskládat pořádné překážky, mohou potvrdit i Kamila a Katka s Verčou. Přesto se jim dohromady podařilo shodit více než 34 kg a pokračují dál!

Budeme moc rádi, když budete i nadále holkám držet palce a sledovat jejich cestu v Blesku pro ženy, ale i na sociálních sítích Dieta, Blesk pro ženy a webech Zeny.cz, Prozeny.blesk.cz, kde se můžete těšit také na bonusové materiály či soutěže pro vás.

Kamila Kosová

-16 kg

Výchozí hmotnost 107 kg

Výška 170 cm

Věk 34 let

Kamila „vyrazila“ do projektu s velkým odhodláním a motivací zlepšit své zdraví. Měla po operaci obou nohou a bylo důležité ulevit kloubům. S dodržováním programu osobně nepociťuje žádné problémy, výsledky přišly rychle, a tak ji ihned motivovaly k dalšímu pokračování. Prošla si ovšem velkou zkouškou, co se týká hormonální rovnováhy a psychiky. „Byla jsem unavená, smutná, dost často jsem brečela a hlavně spala. Neměla jsem energii a v tu dobu bylo prostě všechno špatně (jen v mé hlavě). Tento stav naštěstí trval jenom 2 měsíce. Poté jsem navštívila svého gynekologa, doplnila hormony a nezbytné vitamíny a už jsem to byla zase JÁ,“ popisuje.

Kateřina Vydrová Dvořáková

-8,5 kg

Výchozí hmotnost 108 kg

Výška 185 cm

Věk 40 let

Katka do programu vstoupila s velkou touhou stát se lepší verzí sebe sama po vnitřní i vnější stránce. Jako maminka by chtěla být především plnohodnotnou parťačkou pro svoje děti po co nejdelší dobu. Na cestě ke svému cíli už si nejednou sáhla na dno, přesto v celkovém měřítku pozoruje, že se dostává do psychické pohody. „Myslím, že na dno si sahám stále. Není to lehké, hlavně je to taková jízda sebekázně. Střídají se dny, kdy je to v pohodě, se dny, kdy se peru s pocity chuti nebo obavou, že zklamu,“ říká. Přesto v celkovém měřítku vnímá, že se dostává do psychické pohody s tím, jak se začínají rýsovat svaly a cítí se díky změně životního stylu lépe.

Veronika Škodová

-10 kg

Výchozí hmotnost 72 kg

Výška 159 cm

Věk 32 let

Verča na začátku programu chvíli smlouvala sama se sebou, ale jakmile „roztočila kolo“, už to jelo. Brzy spatřila první výsledky, a to ji motivovalo. „Po pár týdnech jsem si už ani nedokázala představit jiný režim, a to trvá vlastně do dnes,“ popisuje. Život jí však hodil pod nohy velkou překážku v podobě diagnostikovaného genu BRCA1 a PALB2, byla jí doporučena mastektomie (odstranění tkáně prsu) s následnou rekonstrukcí, a tak se v průběhu projektu potýkala s tímto zákrokem a velkým zásahem i do psychiky. Léto si užívala po boku svých dvou dcer a je odhodlaná v projektu pokračovat a také motivovat ostatní. Nyní už nejen v hubnutí, ale také při řešení podobných zdravotních obtíží, kterými si sama prochází.