Bude dobrý milenec? Poznáte to podle jídla, vztahů i pohybů

Máte novou známost a začíná se schylovat k vaší první společné noci? Určitě jste už přemýšlela, jaký váš nový objev bude milenec. Poznat to můžete ještě dřív, než se dostanete do ložnice! I když ale všechno nebude zapadat, neházejte flintu do žita. Sex stejně jako jiné činnosti vyžaduje trénink a ne každý pár se v posteli sladí hned napoprvé!

Sledujte ho při jídle

Je to požitkář a gurmán, který si jídlo vychutnává, nebo zhltne vlašák s rohlíkem na stojáka v bufetu a je spokojený? Možná se vám to nezdá, ale i podle jeho způsobu stravování se dá poznat, jaký bude v ložnici. Jestliže si jídlo užívá, rád zkouší rozmanité chutě a kuchyně a třeba i rád vaří, je dost pravděpodobné, že bude vynalézavý i v posteli a rád bude experimentovat. V opačném případě čekejte spíš misionářskou polohu a nudu.

Pozorujte jeho pohyby

Je jako hrom do police a během večeře převrhne skleničku, shodí na zem jídelní lístek, při vstávání srazí židli a cestou na toaletu vrazí do číšníka? Je tu velké riziko, že bude nemotorný i v sexu. Zato muž, který je mrštný, ladný, případně i dobrý tanečník a rád sportuje, bude zřejmě oplývat výdrží a zručností i při milování.

Vnímejte jeho chování

Čiší z něj zdravé sebevědomí, ve společnosti si svým vtipem a šarmem přirozeně získá pozornost okolí a ostatní s ním rádi tráví čas? Pak je šance, že bude zábavný a šarmantní i během milování. Stresuje-li ho jen představa toho, že se bude muset bavit s lidmi a na večírku tráví čas někde v koutě, zřejmě bude pasivní i s vámi v soukromí za zavřenými dveřmi ložnice.

Povídejte si o vztazích

Často panuje mylná představa, že čím víc milenek muž měl, tím lepší je milenec. Není to ale rozhodně pravidlo. Často platí spíš opak. Zjistěte, jestli má váš vyvolený za sebou nějaké dlouhodobé vztahy. V takovém případě je totiž naděje, že s bývalou partnerkou po delší době rozvíjel fantazii a pravděpodobně i experimentoval a zkoušel nové věci, což se s milenkou na jednu noc příliš často nestává.

Všímejte si doteků

Z doteků se dá vyčíst mnoho, a to hned od prvního podání ruky. Silný stisk většinou svědčí o sebevědomí. Pokud se vás v průběhu setkání bezděky sem tam dotkne, chytne vás za loket nebo za rameno, znamená to, že má rád lidský kontakt a stejně kontaktní a pozorný bude i při milování. Hodně také prozradí líbání – jestli je hravý a v líbání se vyžívá, znamená to, že můžete čekat dlouho trvající a uspokojující předehru. V opačném případě je pravděpodobně zvyklý jít rovnou na věc bez jakýchkoliv hrátek kolem, a o to asi nestojíte…