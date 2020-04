Bude prdel, oznámila Arichteva. Jak další hvězdy ohlásily své těhotenství?

Těhotenství je velkou událostí v životě každé ženy. A otěhotní-li známá osobnost, zajímá to navíc i širokou veřejnost. Jak si slavné ženy dávají záležet na oznámení toho, že čekají miminko? Mnohé to oznamují na sociálních sítích, a i když to zde rovnou neoznámí, tak pak s námi své těhotenství sdílejí.

Veronika Arichteva Herečka Veronika Arichteva, kterou jste teď nejčastěji mohla vídat v seriálu Slunečná, těhotenství dlouho tajila, ačkoliv se o tomto tématu hodně spekulovalo. Členka zábavného tria 3v1 informaci o těhotenství na Instagramu zveřejnila s humorem sobě vlastním. "No. Bude prdel," napsala herečka k fotce s manželem a s body pro miminko se stejným nápisem.

Markéta Konvičková Čerstvou nastávající maminkou je také zpěvačka Markéta Konvičková. Ta zveřejnila na sociálních sítích fotku se svým partnerem a obrázkem z ultrazvuku a připsala: "Ráda bych se s vámi podělila o tu nejradostnější zprávu mého života!!! ČEKÁME MIMINKO. Tento rok prožívám nejkrásnější období... Mám milujícího snoubence, stavíme dům a do toho mě čeká nejhezčí role v životě ženy... Být máma... Pod srdíčkem nosím už nějaký čas ten největší dar. Po tom, co jsem si prožila v minulém roce, si toho nesmírně vážím a přijímám to štěstí s otevřenou náručí."

Gabriela Lašková Sympatická moderátorka zpráv na Primě a bývalá Miss Gabriela Lašková chtěla svoje těhotenství tajit, vzhledem k její práci se jí to ale nepodařilo. "Nejraději bychom si to ještě nechali pro sebe, ale to bych nesměla pracovat v televizi a mít kolem sebe zvědavce, kteří jen tak mé nevolnosti a pomalu rostoucí bříško nechtěli nechat bez odpovědí. Ale máme velikou radost, že čekám miminko. Budeme čtyři!" uvedla u fotky na Instagramu.

Monika Bagárová Zpěvačka a porotkyně soutěže Česko-Slovensko hledá Superstar Monika Bagárová se se svým partnerem pochlubila těhotenským bříškem loni na Vánoce. "10 let jste tu se mnou, jste součástí mého života a já si vaší přízně neuvěřitelně vážím. Proto, jsem se nesmírně těšila, až se s vámi budu moct podělit o to nejkrásnější v mém životě. Budu MÁMA!!!!!!!!!" připsala.

Berenika Kohoutová Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová už má porod za sebou a její dcera Lola se má čile k světu. Své těhotenství prozradila Berenika na Instagramu jednoduše − umístila zde fotku z Paříže s rostoucím bříškem.

Kristýna Leichtová Herečka Kristýna Leichtová si se zveřejněním svého těhotenství těžkou hlavu nedělala a místo vymýšlení originalit umístila na svůj Instagram fotografii z ultrazvuku. "Těšíme se," připsala Leichtová.

Alena Šeredová Modelka a moderátorka Alena Šeredová žije dlouhodobě v Itálii, kde se potýkají kvůli koronaviru s přísnými nouzovými opatřeními. Kvůli tomu je dost možné, že její partner Alessandro Nasi nebude moct být při porodu jejího třetího potomka. Šeredová ale situaci nese statečně. Jak prožívá těhotenství v době koronaviru, si můžete přečíst ZDE.

Tereza Kadeřábková Terezu Kadeřábkovou si pravděpodobně pamatujete pod jejím dívčím jménem Chebovská z roku 2012, kdy vyhrála Českou Miss. Od té doby se stihla vdát a pořídit si prvního potomka, očekávání toho druhého oznámila s rodinou na Instagramu teprve před několika dny.

Sandra Parmová "Už se na tebe moooc těšíme! A jsem ráda, že se o tuhle naši velkou radost můžu podělit i s vámi," sdělila moderátorka Sandra Parmová šťastnou událost.

Hana Soukupová Very excited for number 3! Sdělila svým fanouškům na Instagramu česká topmodelka Hana Soukupová − oznámila tak své třetí těhotenství.

Maruška Doležalová I když oblíbená herečka na Instagramu své těhotenství přímo neoznamovala, těhotenství se svými fanoušky sdílela.

Milla Jovovich Fotky ze svého těhotenství sdílela i slavná herečka Milla Jovovich.

Anne Hathaway I herečka Anne Hathaway ukazovala fotky s bříškem i ze svého soukromého života a prozradila, že otěhotnět vůbec nebylo jednoduché.

Aneta Vignerová Na modelce těhotenství dlouho nebylo znát, ale i ona postovala své soukromé fotky s bříškem. Její štíhlost jí jen můžeme závidět.

Laura Prepon I Laura Prepon, hvězda seriálu Orange Is The New Black se netajila se svými fotkami s pořádným bříškem.

Jenna Dewan Herečka a tanečnice Jenna Dewan se také podělila o své štěstí.

Dominika Cibulková Takhle odvážná byla úspěšná slovenská tenistka Dominika Cibulková.

Claire Holt Kráska Claire Holt, kterou možná znáte z Upířích deníků, postovala pro své fanoušky tuto vtipnou fotku.

Katy Perry I slavná zpěvačka Katy Perry je v radostném očekávání. Se svým přítelem Orlandem Bloomem čeká potomka.