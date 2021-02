Buďte hříšně sexy: Svůdné kousky v rudé unosíte nejen na Valentýna!

I když jste možná doposud svátek svatého Valentýna neslavila, letos se může vše změnit. Se stávající situací třeba uvítáte zpestření nedobrovolného domácího vězení a rozhodnete se pro malou oslavu. Vybraly jsme pro vás sexy kousky ve vášnivě rudé barvě, které využijete i na běžné nošení!

Sexy můžete být i doma

Na romantickou večeři do hezké restaurace letos bohužel nevyrazíte, není ale důvod, proč si s partnerem neuspořádat hezký večer při svíčkách doma. Neznamená to samozřejmě, že se musíte obléct do červené od hlavy až k patě, ale osvěžit outfit rudým tričkem nebo sukní bude jistě příjemné zpestření pro vás i vašeho milého.

Toužíte-li po sexy looku od hlavy až k patě, koukejte se po sexy červených koktejlkách, parádu ale naděláte i v červeném topu, halence či sukni. Toto oblečení je pak nositelné i mimo Valentýna, protože proč nebýt sexy i v jiné dny? Nezapomínejte také na svůdné prádlo, ať už pod oblečení, nebo do postele!

Inspiraci najdete v naší galerii!

Co uvařit na Valentýna? Podívejte se na video: