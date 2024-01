Buďte neodolatelná: Jak se stát ženou, kterou muži adorují?

Zaměřte se na svou osobnost

Jednou z mylných představ, kterou dnešní ženy mají, je ta, že muži hledají jen dokonalý fyzický vzhled. Nebudeme vám lhát, že není důležitý, samozřejmě, že také hraje roli. Není to ale to jediné, co je zajímá. Pokud totiž pod hezkou schránkou najdou prázdno, ztrácejí zájem. Znamená to tedy, že je zajímá i vaše osobnost – zaměřte se proto i na to, jak se rozvíjet ve více směrech a jak být oblíbená ve společnosti. Hodně pomáhá přátelská povaha, vstřícnost, upřímnost, ochota pomoci i smysl pro humor.

Usmívejte se

Každá žena je atraktivnější v okamžiku, kdy se usmívá. Je jasné, že vám do smíchu není každý den, i tak se ale snažte najít si v každém dni něco pozitivního, co vám rozzáří úsměv. Jakmile ukážete zoubky, budete na muže působit příjemně a v takové společnosti budou rozhodně chtít trávit čas!

Projevte ženskost

Co si budeme namlouvat, muže na nás zajímá především to, že jsme ženy. Nechte proto promluvit svoji ženskost! V umolousaných teplácích a s mastnými vlasy pod čepicí to však půjde těžko. Dejte občas prostor šatům, podpatkům a ženštějšímu stylu. To samé platí v chování. Málokterého muže zaujme žena, která mluví jako dlaždič a během hodiny do sebe zvládne nalít pět půllitrů piva. Takovou budou možná považovat za dobrou kamarádku, partnerku v ní ale budou hledat jen těžko.

Buďte aktivní

Věnujte se svým koníčkům, buďte aktivní a akční. Žena, která tráví večery u televize a víkendy prospí, bude pravděpodobně pro většinu mužů nudná. Nic proti romantickému víkendu strávenému v posteli, ale jen jednou za čas! Díky svým koníčkům navíc budete mít o téma víc během hovorů, a třeba najedete i nějaké společné.

Pracujte na svém vzhledu

Jak už bylo zmíněno, vzhled sice není hlavní, ale i na něm přece jen trochu záleží. Neznamená to ale, že musíte projít všemi možnými i nemožnými kosmetickými procedurami, zbavovat se vrásek pomocí botoxu a trávit veškerý čas v posilovně. Mužům ale imponuje, když se o sebe žena stará a záleží jí na tom, aby vypadala reprezentativně. K tomu ale většinou stačí trocha pohybu, lehký make-up, upravené vlasy a vkusné oblečení.