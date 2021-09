Buďte přebornicí ve svádění: Jak si ho omotat kolem prstu během večera?

Vyprste se

Ne, nemyslíme tím to, abyste okatě dávala na odiv své přednosti. Pokud se ale budete hrbit, na ostatní můžete působit tak, že jste nejistá, nevážíte si sama sebe a rezignovala jste na život. Takové signály vysílané do světa rozhodně nejsou svůdné! Proto myslete na to, abyste hezky narovnala záda a hlavu držela zpříma, protože jestli je něco sexy, pak je to zdravé sebevědomí. A co víc, rovným držením těla automaticky zatáhnete bříško a schováte případné faldíky na břiše, při držení hlavy zpříma se vám zase nebude tvořit druhá brada.

