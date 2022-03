Buďte zodpovědná za své orgasmy: Poznejte se a předejte své objevy partnerovi

Nechávat veškerou zodpovědnost za vlastní orgasmy na partnerovi a myslet si, že to bude fungovat, není zrovna ideální nápad. Jestli chcete prožívat opravdu kvalitní milování s bouřlivým vyvrcholením, převezměte otěže také do svých rukou!

Mluvte otevřeně Základem kvalitního sexuálního života je komunikace. Pro mnohé lidi není snadné o tak intimních věcech mluvit otevřeně, zkuste to ale po malých krůčcích a postupně se zbavíte ostychu. Říct partnerovi, co se vám v posteli líbí, je nejrychlejší cestou k tomu, abyste vaše milostné hrátky co nejvíc vylepšila k vašemu prospěchu. A pozor, nezapomeňte se ozvat i ve chvíli, kdy vám něco není příjemné nebo to s vámi nic nedělá! Je zbytečné partnerovi lhát, uškodíte tím akorát tak sama sobě. Řada mužů bude šťastná, když vás dokáže přivést k vyvrcholení.

Pomozte mu Co si budeme nalhávat, partner má jen dvě ruce a často je větší část fyzické námahy přece jen spíš na něm nebo je pro něj při některých polohách obtížnější obsáhnout všechna místa, která vás dovedou k vrcholu. Proč tedy trochu nepomoct jemu a hlavně sobě? Například při poloze zezadu se můžete zapojit i vy a dráždit si rukou klitoris, což platí i při jiných polohách. Stejně tak můžete vzít do hry třeba vibrátor, pokud máte pocit, že tak snadněji dosáhnete orgasmu.

Nehrajte to Předstírání orgasmu je největší hloupost, které se můžete dopustit, a přesto to velká část nás žen příležitostně dělá, třeba jen proto, aby potěšila partnera. Je to však kontraproduktivní, protože partner pravděpodobně nabude mylného dojmu, že dělá všechno správně, a do budoucna se bude držet stejných kroků, což pro vás bude znamenat další předstírání. A čím déle to bude trvat, tím těžší bude mu vysvětlit, že takhle vám to nevyhovuje a že jste to celou dobu vlastně hrála. Vsaďte proto na upřímnost a dejte najevo, co se vám líbí, případně partnera naveďte na správnou cestu. Pokud cítíte, že se z nějakého důvodu, jako je například únava nebo alkohol, orgasmus prostě nedostaví, nebojte se to přiznat. Posvícení nemusí být každý den, to se prostě stává.

Objevte sama sebe Dokud sama nepoznáte svoje tělo a to, co se mu líbí, těžko budete schopná to sdělit partnerovi. Nebojte se tedy ve chvílích, kdy jste sama, svoje tělo a intimní místa zkoumat a laskat, abyste objevila, co vás nejvíc vzrušuje a dostává do varu. Využijte erotické hračky, které vám v hledání a objevování pomohou. Poté můžete partnerovi v rámci předehry předvést, co jste se o sobě naučila a jak se do hry může zapojit i on.