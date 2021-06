Buřty sice nepatří k nejzdravějším potravinám, ale miluje je skoro každý. Jednou za čas si je dopřát není žádný hřích. Dají se připravit na tisíc způsobů – tady je šest receptů. Mezi nimi osvědčená klasika jako buřty na pivu nebo špízy. Recept na buřty na pivu najdete i na videu v úvodu článku.

Buřty na pivu podle Koko

Přípravu tohoto receptu najdete i na videu v úvodu článku.

Suroviny (4 porce):

6 špekáčků s tenkou slupkou a vysokým obsahem masa

4 bílé papriky

1 červená paprika

6 stroužků česneku

3 bobkové listy

2 větší cibule

Lžíce uzené mleté papriky

Lžička sádla

2 lžičky cukru

500 ml rajčatové passaty nebo omáčky z fritovaných rajčat

500 ml černého piva

Sůl

Pepř

Případně kayenský pepř nebo chilli podle chuti

Chléb a perželka nebo jarní cibulka k servírování

Postup

Špekáčky překrojte podélně na poloviny. Naskládejte je na pánev řeznou stranou dolů a začněte pomalu zahřívat. Papriky nakrájejte na kostičky a přihoďte je do pánve hned, jakmile se začnou špekáčky opékat. Po chvíli je obraťte a opečte i z druhé strany. Obsah pánve odložte vedle a zatím na sádle zprudka osmažte cibuli. Přisypte cukr a nechte zkaramelizovat. Přidejte i česnek. Nakonec přidejte papriku, zalijte černým pivem a promíchejte. Nezapomeňte osolit a přihodit i bobkový list. Přilijte passatu, zmírněte plamen, zamíchejte, ochutnejte, dopepřete a přidejte buřty s paprikou. Vše by mělo být ponořeno v omáčce. Přiklopte poklicí a šup s tím do trouby. Prvních 15 minut pečte na 180 °C přiklopené, pak odklopte a dopékejte dalších přibližně 20, maximálně 30 minut. Celý postup najdete na videu v úvodu článku.

Buřty na černém pivu

Přijde vám předchozí recept moc složitý? Tady buřty s trochou česneku a cibule.

Suroviny (4 porce):

8 buřtů

2 cibule

6 stroužků prolisovaného česneku

1 sklenička tmavého piva (asi 250 ml)

1 lžíce medu

5 lžic rajčatového protlaku

sůl

Postup:

Špekáčky podélně rozřízněte, ale nedokrojte je úplně – mají zůstat stále spojené. Do zářezu vetřete prolisovaný česnek ochucený trochou soli a vložte plátky cibule. Pak buřty naskládejte do zapékací mísy. Smíchejte med, rajčatový protlak a tmavé pivo, důkladně promíchejte a směs nalijte na špekáčky. Pečte je v troubě 20–30 minut. Výbornou přílohou bude křupavé domácí pečivo.

Tip: Silnou vrstvu prolisovaného česneku namažte plochým nožem na jednu polovinu buřtu a pak stiskněte k sobě. Vložením cibule se buřty rozevřou a zvětší i svůj objem. Počítejte s tím při výběru nádoby.

Špízy z buřtů s anglickou slaninou

Na špízu je nejúžasnější prolínání chutí a vůní. Buřty, jemné maso, slanina a paprika spolu dokážou vykouzlit úžasnou dobrotu.

Suroviny (4 porce):

8 buřtů

150 g anglické slaniny

2 zelené papriky

3 cibule

Postup:

Buřty nakrájejte na kolečka, papriku a cibuli rozkrojte na polovinu a pak na plátky. Slaninu nakrájejte na větší kusy. Všechny ingredience střídavě napichujte na jehlu nebo špejli. Špízy opékejte zlehka na grilu a podávejte je se zeleninovým salátem.



Tip: Špejle namočte na 15 minut do vody. Pak neshoří.

Buřty na pivu s papričkami

Pikantní pochoutka, buřty na pivu jsou osvědčená klasika, se kterou se vždycky blýsknete.

Suroviny (4 porce):

8 špekáčků podélně rozříznutých asi do 2/3

2 malé skleničky celých červených a zelených sterilovaných papriček

1 velká cibule nakrájená na půlkolečka

300–400 ml kečupu (smíchejte ostrý a sladký)

1 lahev černého piva

Postup:

Polovinu papriček podélně rozřízněte, odstraňte z nich semínka a nakrájejte je na plátky. Do každého špekáčku nacpěte jeden až dva kousky papriky, špekáčky vyskládejte do pekáčku jeden vedle druhého a zasypejte je kroužky cibule. Kečup promíchejte s pivem a vzniklou tekutinu na špekáčky nalijte. Povrch posypejte zbylými celými papričkami. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C zhruba hodinu a občas přelijte. Podávejte s chlebem.

Tip: Pokud nechcete buřty silně pikantní, použijte místo ostrých papriček nakládanou kapii nebo jen mírně ostré beraní rohy.

Krůtí špízy s buřty

Jemné krůtí maso v kombinaci s buřty dostane ten správný říz. Ochucené slaninou a zeleninou bude kralovat na každém letním večírku.

Suroviny (4 porce):

200 g krůtího masa

2 špekáčky

2 papriky (červená, žlutá)

200 g anglické slaniny

olivový olej

2 snítky rozmarýnu

sůl

Postup:

Krutí maso, papriku a slaninu nakrájejte na větší kostičky, oloupané špekáčky na kolečka. Do misky vlijte olej, osolte ho a přidejte natrhaný rozmarýn. Na jehly střídavě napichujte maso, špekáčky, slaninu a papriku. Nakonec špízy potřete předem připravenou směsí oleje a bylinek a zlehka je ogrilujte.

Tip: V oleji s rozmarýnem můžete nakrájené maso marinovat. Špíz bude voňavější.

Slaný koláč s buřty

Buřty povýšené do formy dortu skvěle poslouží k večeři, ale i jako příjemné občerstvení pro návštěvu.

Suroviny (4 porce): ​

5 buřtů

toustový chléb (nebo jiné pečivo)

5 vajec

100 g uzené slaniny

2 cibule

250 ml mléka

petrželová nať

pažitka

muškátový květ

mletý pepř

sůl

Postup:

Slaninu nakrájejte na tenké nudličky, vložte ji do studené pánve a rozehřejte. Přidejte jemně nakrájenou cibuli a nechte ji zesklovatět. Přisypejte oloupané a na kolečka nakrájené buřty. Krátce je prohřejte, pánev stáhněte z ohně a směs opepřete.

Toustový chléb nebo pečivo nakrájejte na větší kusy a promíchejte s připravenými buřty. Směsí naplňte dortovou formu vyloženou papírem na pečení. Zalijte mlékem s rozmíchanými vejci, bylinkami, solí, pepřem a muškátovým květem. V troubě vyhřáté na 170 °C upečte koláč dozlatova.

Tip: Bylinkami nešetřete, dodají koláči chuť, vůni i barvu. Pro změnu můžete přidat i na malé kostičky nakrájenou papriku.

Ševcovský mls z marinovaných buřtů

Skoro klasika, se kterou nikdy nešlápnete vedle. Přijde k chuti v kteroukoli denní hodinu.

Suroviny (4 porce):

6 špekáčků

2 sladkokyselé okurky

2 cibule

majonéza

Na marinádu:

3 lžíce kečupu

3 lžíce hořčice

3 lžíce oleje

3 lžíce octa

1 lžíce worcesterské omáčky

2 lžičky cukru

Postup:

Buřty oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka, cibuli také na kolečka, okurky na kostičky a vše v míse promíchejte. Ze surovin svařte marinádu a ještě horkou ji nalijte na nakrájené ingredience. Všechny suroviny promíchejte a po vychladnutí nechte v lednici dvanáct hodin rozležet. Druhý den přimíchejte podle chuti několik lžic majonézy a salát podávejte s pečivem.

Tip: Salát bude mít říz, když přidáte nakrájenou chilli papričku.