Všichni víme, že Býk je neskutečně tvrdohlavý, ale možná vás překvapí, že je to také pragmatik, který dá přednost penězům před smysluplnou prací. Kreativitu nechápe ani u svých dětí. Podívejte se na charakteristiku tohoto znamení podle horoskopu.

Býk: 21. dubna až 21. května

Vládnoucí planeta: Venuše

Živel: Země

Část těla: krk, dekolt

Květina: růže, sedmikráska, mák

Kámen: akvamarín, korál, růženín

Základní charakteristika

Býka můžete buď milovat, nebo vám poleze na nervy. Předem si však uvědomte, že je to stvoření, jímž nepohnete. Své názory toto zemské znamení nemění. O tom, že by se někomu či něčemu přizpůsobil, nemůže být řeč. Navíc je důsledný a pracovitý tak, že to jeho okolí jen těžko snáší. Lidi, kteří nejsou tak výkonní jako on, se v jeho společnosti necítí nijak zvlášť dobře. Býk jim sice může vysvětlovat, že to s nimi myslí dobře, ale ve skrytu duše jimi spíše opovrhuje.

Muž Býk

Jde o člověka, který je vytrvalý, pracovitý, má smysl pro dobré jídlo a kvalitní sex. Kromě toho je však neskutečně tvrdohlavý. Čím více ho přesvědčujete, že nemá pravdu, tím intenzivněji vám bude dávat najevo, že ji má. Je velice hospodárný. Dokonce do té míry, že se z něj ve stáří může stát čistokrevný lakomec.

Žena Býk

Především neskutečně půvabná. Má krásné velké oči (ne nadarmo staří Řekové označovali své bohyně přívlastkem „volooká“), čistou pleť a především šíji, která přímo vybízí k polibkům. Navíc jsou to vynikající kuchařky, pečlivé hospodyně a záviděníhodné matky. Ve snech vás sice moc podporovat nebudou, ale na zemi vám udělají ze života ráj!

Býk a láska

Další problémy, které s ním můžete mít, vyplývají z jeho představy o partnerských vztazích. Býk sám o sobě tvrdí, že se pořádně zamiluje jen jednou za život. Navíc dává najevo, že na přátelství mezi mužem a ženou nevěří. Pokud tedy takového kamaráda máte (a Býka máte jako partnera), uděláte dobře, když je seznamovat nebudete. Při navazování vztahu Býk sice používá své kouzlo osobnosti, ale moc dlouho mu to nevydrží. Má trochu staromódní pocit, že erotické laškování do trvalého a odpovědného vztahu nepatří. Můžete mu sice vysvětlovat, že se plete, ale on vás poslouchat stejně nebude.

Práce a peníze

V tom, co se týká řešení praktických záležitostí, je ale Býk nepřekonatelný. Práci si vybírá po zralé úvaze tak, aby mu přinášela peníze a aby ji mohl využít i on sám. Může to být skvělý architekt, stavitel, zemědělec, farmář nebo finančník. V jeho případě platí, že v práci jsou na prvním místě peníze a až potom to, co vlastně dělá. Je schopný trávit celý život v nudné práci jen proto, že za ni dostane slušný plat.

Býk a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Právě z tohoto důvodu může mít problémy s dětmi. Když narazí na ratolest, která má umělecké sklony a která nesdílí jeho žebříček hodnot, mohou mezi nimi vzniknout hodně ostré spory. Vyloučený není ani dramatický odchod potomka z domova. Když se pak vrátí ověnčený slávou, padne mu rodič Býk kolem krku a ujistí ho, že v něj stejně vždycky věřil.

Býk a zdraví

V tom, co se zdraví týká, by si měl Býk dávat pozor především na krk. Jako malé dítě může často trpět angínami. Bolestmi v krku reaguje i na stresy, které si jinak nepřizná. Šíje je pak zejména u býčích dam to nejkrásnější, co jim příroda nadělila. Bývá krásná, s pevnou pletí a do hodně pozdního věku bez vrásek. Právě na takový krk se pak sluší pověsit náhrdelník (nejlépe starožitný) z těžkého zlata. Bižuterii ani nezkoušejte. Za tu byste uznání nesklidili!

V oblasti zábavy a koníčků patří Býk k lidem, kteří potřebují mít hobby, které má praktický a pro rodinu užitečný dopad. Z pánů, narozených v Býku, bývají vynikající zahradníci a sadaři. Býčí dámy většinou skvěle vaří, a pečou tak, že ze svých výrobků vytváří malá umělecká díla. S úspěchem se mohou zúčastňovat soutěží o nejlepší marmeládu nebo o ty nejlépe zavařené okurky.

Slavné osobnosti ve znamení Býka

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete 10 zajímavých osobností ve znamení Býka: