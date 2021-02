Byl nevěrný, opustil vás a teď se chce vrátit? Než to uděláte, toto si promyslete

Zvažte pomoc odborníka

Důležitým krokem v nápravě vašeho vztahu by měla být návštěva partnerské poradny. Na té byste měla trvat ještě předtím, než se váš partner vrátí domů. Podle toho, jak bude ochotný tento krok podstupovat, ostatně také poznáte, jak moc to s napravením myslí vážně. On byl ten, který zahýbal a opustil vás, on se nyní chce vrátit, a proto by měl udělat vše, co je v jeho silách, aby vám dokázal, že za to stojí. Navíc rozhodně není na škodu vyslechnout si názor někoho cizího a nestranného, kdo navíc vaše tajemství nikde neprozradí.