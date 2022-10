Byli slavní, nyní se živí jako ostatní: Které hvězdy utekly k obyčejné práci?

Peníze a sláva nejsou všechno. To zjistily i některé hollywoodské celebrity, které se dobrovolně rozhodly opustit červený koberec. Zatímco obyčejní lidé jim tiše závidí, tyto hvězdy raději z Hollywoodu utekly. Kdo ze slavných má dnes práci jako každý jiný?

Amanda Bynes se vrátila k módě Amanda Bynes se proslavila už jako malá, když v roce 1994 účinkovala v hudebním pořadu All that. Později se objevila v populárním seriálu Co mám na tobě ráda a v řadě filmových komediích, například v Co ta holka chce a Super náhradník. Nyní byste Amandu, která původně studovala módní návrhářství na Fashion Institute of Design & Merchandising, možná ani nepoznala. Radikálně změnila vzhled i své povolání. Důvodem hereččina odchodu do ústraní byla příliš rychle stoupající sláva, která se začala negativně podepisovat na jejím duševním zdraví. Od roku 2010 si herečka dala od herectví pauzu na neurčito. Až donedávna, kdy se vrátila na veřejnost, zůstávala dlouhou dobu mimo hledáčky kamer a fotoaparátů. Nakonec to bylo právě módní návrhářství, jež se stalo Amandiným novým zaměřením. Založila vlastní značku oblečení, věnuje se jí naplno a raději zůstává mimo světla reflektorů.

Z Kevina Jonase je úspěšný dodavatel Kdo by neznal Kevina Jonase z populární rodinné kapely The Jonas Brothers? Kevin v kapele působí po boku svých bratrů Nicka a Joea. Sláva hudební skupiny vystoupala strmě vzhůru a bratři Jonasovi díky tomu zažili slávu už v raném mládí. Hudebník se však rozhodl pro odchod z jeviště poté, co se v roce 2009 oženil se svou ženou Danielle a založil rodinu. S manželkou má dvě dcery, Valentinu Angelinu a Alenu Rose. Oblíbený muzikant se údajně chtěl více věnovat rodinnému životu a zajistit dětem a manželce jiný, stabilnější život. Ve státě New Jersey, odkud pochází, se stal dodavatelem stavebnin. V posledních letech se ale The Jonas Brothers dali znovu dohromady a Kevin opět oživil svou hudební kariéru.

Angus T. Jones pořádá akce Je zajímavé, že velké množství dětských hvězd se rozhodne opustit Hollywood v době, kdy jsou na vrcholu své kariéry. To je i případ Anguse T. Jonese, kterého si možná pamatujete jako onu „polovinu" z populárního seriálu Dva a půl chlapa. Angus v něm ztvárnil Alanova syna Jakea Harpera. Zahrál si po boku legendárního Charlieho Sheena (Charlie Harper) a Jona Cryera (Alan Harper). Těsně potom, co malý Jake dospěl divákům před očima, se jeho představitel rozhodl skončit s herectvím. Na mizině ale rozhodně nezůstal. Vzhledem k tomu, že Angus patřil mezi nejlépe placené dětské televizní hvězdy a dostával ještě i nějakou dobu po ukončení natáčení plat, mohl se pustit téměř do čehokoliv. Založil vlastní firmu a stal se organizátorem oslav, večírků a dalších společenských událostí. V roce 2015 oznámil, že navázal partnerství se synem známého amerického rappera P. Diddyho a na plánování zábavných společenských akcí začali spolupracovat.

Sarah Michelle Gellar alias Buffy se vrhla do pečení Sarah Michelle Gellar, kterou proslavila především role v seriálu Buffy, přemožitelka upírů, se odhodlala změnit svůj život slavné celebrity na život podnikatelky v potravinářském průmyslu a svou vášeň pro pečení realizovat naplno. Se dvěma dalšími obchodními partnery založila společnost Foodstirs, která se zabývá tvorbou produktů určených pro společné pečení s dětmi. Firma vytváří cukrářské pomůcky, vybavení a sady, které jsou k tomu vhodné. Herečka je zároveň pyšnou maminkou dvou dětí, které má se svým manželem Freddiem Prinzem Jr., a tak právě během společných chvilek u trouby výborně spojila kariéru s rodičovstvím. Jak ale sama herečka přiznala, kvůli tomu, že je celebritou, to neměla při zakládání vlastní společnosti vůbec snadné. Nakonec se jí přesto podařilo vybudovat úspěšnou firmu a sladit s podnikáním všechny další pracovní aktivity. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Freddie Prinze Jr. vydal kuchařku Ani manžel seriálové Buffy Freddie Prinze Jr. nezůstává se svou láskou k jídlu oproti manželce pozadu. Proslavil se účinkováním v mnoha zábavných filmech a pořadech, od She's All That až po oblíbené filmy se Scooby-Doo. I přesto spočívá jeho vášeň také v něčem jiném než jen v herectví. Herec našel zálibu ve vaření. Potom, co působil jako producent WWE, vydal Freddie v roce 2016 dokonce vlastní kuchařku s názvem Back to the Kitchen: 75 Delicious, Real Recipes (and True Stories) from a Food-Obsessed Actor — Zpátky do kuchyně: 75 lahodných, skutečných receptů (a pravdivých příběhů) od herce posedlého jídlem. Mimo to Freddie založil vlastní podcast s názvem Prinze and Wolf Podcast a je také spolupořadatelem zábavného seriálu na YouTube s názvem Gegghead. Protože hercova manželka Sarah Michelle Gellar má také vášeň pro jídlo a pečení, spojují čas trávený s rodinou se společným kuchtěním, k němuž vedou i své děti.

Zpěvačka Tiffany si otevřela vlastní butik Pěvecká ikona osmdesátých let Tiffany se proslavila zejména svým hitem I Think We're Alone Now. Hudební průmysl si bohužel vybral velkou daň na zpěvaččině zdraví. V důsledku toho se rozhodla opustit jeviště a otevřít si vlastní butik v Nashvillu v Tennessee. Spíše než hudbě a zpívání nových písní se Tiffany nyní naplno věnuje svému podnikání, protože jí poskytuje stálý příjem. Ke všemu je vidět, že se Tiffany v obchodu s oblečením celkem daří. Jejím cílem je zpřístupnit módu co největšímu množství lidí, aby mohli jít s aktuálními trendy, které Tiffany pečlivě sleduje.

Erik Estrada se našel ve své roli Herec Erik Estrada, známý především díky své slavné roli v americkém krimi seriálu CHiPs, se ve své roli dálničního policisty skutečně našel. A to dokonce natolik, že se ji rozhodl přenést do skutečného života. V roce 2009 se stal zástupcem šerifa pro Bedford County ve Virginii, později se dokonce stal záložním důstojníkem v Idahu. Někdo by mohl namítnout, že pozice policisty má oproti hollywoodskému herectví mnohé nedostatky, Erik Estrada má ale jasno. Údajně vždycky snil o tom, že bude pomáhat a chránit druhé. Nyní je seriálový a zároveň skutečný policista už v důchodu a užívá si pohodu a stabilitu, které mu policejní renta přináší.