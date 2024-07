Ideální bylinky na léto, jež vás příjemně ochladí

Teplé počasí nás nutí hledat nejen stín a vnější ochlazení, ale i něco, co by nás osvěžilo vnitřně. Kupodivu by to neměly být studené nápoje nebo pokrmy, které způsobí tělu teplotní šok – je to podobné, jako když v horku vejdete do klimatizované místnosti s teplotou kolem dvaceti stupňů. Sice se vám na chvíli uleví, ale můžete z toho dostat rýmu nebo vám zatuhne nějaký sval. Z jakých bylinek si udělat nápoj?

Babičky radívaly pít v létě třeba vlažný čaj, věděly, že zažene žízeň lépe než limonáda s ledem a nepřipraví našim útrobám trauma.

Osvědčená máta

Milujeme ji v zimě v čaji a po celý rok v drinku Mojito, ale máta se dá přidávat do jakýchkoli nápojů, třeba obyčejnou vodu s citronem chuťově obohatí. Dodá zajímavý šmak ovocným šťávám, a hlavně díky svěžím silicím pomůže ochladit tělo. Stačí pár lístečků a cítíme se v horku lépe. Máta ovšem prospívá i trávení, někdo ji využívá například při nevolnostech v autě při cestování během dovolených. Jako i v případě následujících bylinek si musíme uvědomit, že jde o léčivku, tudíž bychom ji neměli užívat přespříliš.

Máta se pěstuje velmi snadno, můžete ji mít na záhonu i v truhlíku. Chce vlhčí výživný substrát a snadno se množí. Pokud ji nesklidíte všechnu, vysemení se vám po zahradě, takže ji mnozí lidé berou jako plevel. Ovšem velmi voňavý a užitečný, který si můžete i nasušit.

Něžná levandule

Tahle bylina má po celém světě miliony příznivců, uplatňuje se nejen v kosmetice a při výrobě parfémů, ale i v potravinářství. Kvítky se přidávají do moučníků nebo zmrzlin, zdobí se jimi dorty a ovocné saláty. Osvěžující nápoj jednoduše vytvoříte z voňavých květů, limetky a přírodního cukru nebo medu. Květy nechte několik hodin v nálevu a pak je sceďte. Můžete si připravit i čaj z květů, když jich špetku přelijete vroucí vodou a po několika minutách přecedíte a necháte odstát.

Levandule má uklidňující účinky, pomáhá vylepšovat spánek a psychiku celkově, přispívá však i dobrému trávení. Na zahradě má ráda slunečné a teplé místo, tam se i báječně rozvoní. Půdu chce propustnou a sušší. I tuhle léčivku budete úspěšně pěstovat v nádobě na balkoně.

Voňavá aloisie

V prodejnách objevíte sazenice téhle zajímavé a pronikavě vonící bylinky pod názvem citronová verbena nebo latinsky Aloysia triphylla. V našich podmínkách jde o pokojovou rostlinu, která je velmi vhodná k letnění. Čím déle ji budete mít, tím víc bude připomínat keřík, můžete ji ale i sestřihnout, lístky usušit na zimu a alojska, jak se jí lidově říká, opět obrazí.

Je půvabná a dekorativní, její listy mají ovšem také léčivé účinky – když si z nich připravíte nálev, bude vám chutnat a ještě vás uklidní, bude působit protizánětlivě, vyladí trávení a podpoří činnost ledvin. Nápoj vás také osvěží a ochladí. Lístky se ale mohou přidávat do salátů nebo na dezerty místo máty. Přes léto dopřejte citronové verbeně slunné stanoviště, ale nezapomeňte ji zalévat. Na zimu ji přeneste do místnosti s teplotou mezi 10 až 15 stupni.

Exotická citronová tráva

Znáte citronovou trávu? Pokud máte rádi asijskou kuchyni, pak jste se s ní nepochybně už setkali. Dá se koupit sušená, můžete ji však také zkusit pěstovat. V zahradnictvích se ptejte po voňatce citronové. Je to rostlina z exotických krajin, a tak vyžaduje hodně propustný substrát, zálivku, ale ne přemokření a dost světla a tepla, které jí nejlépe zajistíte na okně směrem na jih, není totiž mrazuvzdorná.

Osvěžující nápoj si připravíte i ze sušené citronové trávy, stačí ji přelít vodou, nechat přejít krátce varem, dát vychladnout a dochutit citronem a třtinovým cukrem. Vynikající je i v pokrmech, kupříkladu salátech nebo polévkách, s masem i zeleninou.

Ty správné potraviny

V létě nemáme chuť na vydatná jídla nebo teplé polévky, naše těla nám dávají najevo, čím by se přehřála. Vynecháváme i koření jako zázvor, skořici nebo více pepře a kari. Žízeň ale může vyvolávat i cukr, kofein v kávě a čaji a samozřejmě alkohol. Sáhněte po potravinách, které mají tendenci ochlazovat – patří mezi ně hlavně kysané mléčné výrobky, ovoce a zelenina, třeba jogurt s melounem bývá lepší než zmrzlina. Zeleninu můžete krátce blanšírovat. Ochlazujících potravin ale nesmíte sníst moc, zatížilo by vás to.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 7/23"

Text: Marcela Kašpárková