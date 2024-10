10 top bylinek, když vás trápí nachlazení

Všichni to dobře víme, ale stejně je namístě připomenout, že pokud nám není dobře, jsme nachlazeni, kašleme či máme teplotu, zůstaňme doma. Za těmito příznaky se může skrývat i covid, jímž bychom mohli ohrozit některé lidi v okolí. Ale ani rýmu od nás nikdo nechce chytit. Tím, že přecházíme choroby, oslabujeme svou vlastní imunitu, která nás pak může nechat na holičkách. Prostě nebude mít sílu poprat se s něčím dalším. Čím ji můžeme posílit a co zabírá na virózy a nachlazení? Přinášíme top 10 léčivek. Byliny by se nikdy neměly nadužívat, obsahují totiž účinné látky.

1. Šalvěj lékařská

Voňavá bylina je schopna pomoci vám s trávicími potížemi, mykózami, plísněmi a dalšími potížemi, ale co se týče nachlazení, využíváme ji nejčastěji při chrapotu, zánětu hlasivek nebo bolestech v krku. Kloktadlo vytvořené z šalvějového odvaru dezinfikuje také dutinu ústní a využívá se i při problémech se zuby a dásněmi. Šalvěj má protizánětlivé účinky, působí jako přírodní antibiotikum a antivirotikum. Neměla by se užívat dlouhodobě.

2. Lichořeřišnice větší

Krásná květina s půvabnými listy a červenými, žlutými nebo oranžovými jedlými květy výrazně posiluje imunitu. Zejména tinktury se používají při infekcích močových cest, ale dodá energii i před obdobími chřipek a během nich. Jde o přírodní antibiotikum, které prospívá při zánětech. Vzpruží i nemocné dýchací cesty, lze ji používat při rýmách a kašlech.

3. Plicník lékařský

Oblíbená jarní rostlina s modro-růžovými kvítky a skvrnitými listy je zároveň i vynikající protizánětlivou léčivkou hlavně na dýchací cesty, vždyť i její jméno o tom napovídá. Pomáhá likvidovat katary, zlepšuje vykašlávání, klidní dráždivý kašel, zbavuje hlenů, posiluje plíce, velmi dobře totiž působí na sliznice.

4. Jitrocel kopinatý

Naši předkové jím kdysi léčili i tuberkulózu a její následky, zároveň ho využívali k hojení ran. Slavná bylinkářka Maria Treben radila kupříkladu na puchýře z bot nebo odřeniny čerstvě natrhané listy nebo kaši z nich. Co se týče podzimních a zimních chorob, odvary nebo sirupy z jitrocele pomohou při chrapotu a kašli, hlavně tom dávivém, také při zahlenění, astmatu a bronchitidě.

5. Třapatka nachová

Říká se jí také echinacea a v poslední době je hodně populární. Pochází ze Severní Ameriky, kde ji k léčení využívaly tamní indiánské kmeny. Věděly, že je zbaví bolestí, včetně těch v dutině ústní. My ji užíváme hlavně pro podporu imunity, kterou dokáže doslova „nakopnout“, a v případech, kdy nás trápí chřipky, zejména nachlazení, záněty dýchacích cest nebo angíny. Někdo začíná s braním tinktury nebo popíjením odvaru už preventivně před příchodem různých epidemií.

6. Lípa srdčitá

Pokud vás začnou trápit chřipky, angíny a vážnější nachlazení, sáhněte po voňavém lipovém květu. Čaj z něj je chutný, a navíc vás přinutí potit se, díky čemuž ze sebe dostanete nemoc rychleji. Umí ale také rozpouštět hleny, klidní dráždivý kašel a tlumí záněty. Zároveň nedráždí žaludek, naopak ho uklidňuje.

7. Bez černý

Keře bezu jsou hotový poklad – listy můžeme využívat jako obklad na různé pohmožděniny, z plodů jsou vynikající sirupy na nachlazení, kašel a zahlenění, sušené květy zase na čaj, který se pije při sezonních nemocech. Podporuje pocení, působí antibakteriálně, a máte-li rýmu, můžete odvar z květů také inhalovat.

8. Rýmovník: Mexický eukalyptus

Poslední dobou patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Jeho listy obsahují léčivé silice, které prospívají hlavně při rýmách a nachlazení. Stačí promnout list mezi prsty a inhalovat vůni. Někdo jde ještě dál a vkládá si lístky na kraje nosních dírek. Z rýmovníku se ale dělají i čaje nebo sirupy.

9. Podběl lékařský

Začíná kvést brzy na jaře a je velmi odolný, tím pádem může dodat trochu té síly i nám, když stůněme. Nejčastěji se z podbělu dělá čaj, který pomáhá při nachlazení, kašli, zánětech cest dýchacích. Prospívá také sirup vyrobený z této byliny.

10. Divizna velkokvětá

Krásná vysoká léčivka, kterou si omylem vypěstovali i Křemílek s Vochomůrkou, se stane vaším pomocníkem hlavně při kašli. Ať už ji budete používat ve formě čaje nebo sirupu, bude bojovat proti hlenům a konejšit sliznice cest dýchacích. Zároveň pročistí močové cesty a vyladí trávení.

"Článek vyšel v časopise Blesk Hobby 10/2023"

Text: Marcela Kašpárková