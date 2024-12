V zimě potřebuje tělo prohřát: Které bylinky to dokážou?

Ochlazující vs. prohřívací potraviny

Pokud se zajímáte třeba o čínskou medicínu, víte, že existují potraviny, které tělo ochlazují, nebo naopak ohřívají. Automaticky v létě sáhnete po melounu, salátové okurce nebo jogurtu, což je správné, jídlo s vysokým obsahem vody má tendenci zchladit organismus. Patří mezi ně ale i citrusy, takže pokud si dáte v zimě víc mandarinek nebo pomerančů, může to být pro vás spíš nepříjemné.

Mezi prohřívající potraviny patří kromě známého koření – tedy kupříkladu skořice nebo zázvoru – i kořenová zelenina, křen, vývary nebo luštěniny. A jak je to s bylinkami? Také mohou ochlazovat, nebo zahřívat? Ano, inspirujte se následujícími řádky, ať víte, co vám v zimě prospěje.

Černý čaj

Zeptejte se zkušených čajovníků, jestli mají čaje ochlazující nebo prohřívací účinky, a nejspíš dostanete odpověď, že ty zelené a bílé jsou vhodné spíš na teplé dny, zatímco kvalitní černý čaj vám bude vyhovovat v zimě. Třikrát přelitý sáček levného čaje není to pravé ořechové, nebo vlastně čajové, poohlédněte se po kvalitním sypaném černém čaji, nakonec zjistíte, že každý má nejen svou specifickou chuť, ale i vůni, která podobně jako u vína má své podtóny.

Černý čaj se přelévá vroucí vodou, zelený potřebuje o asi 20 stupňů méně.

Lípa

Voňavé květy našeho národního stromu voní medem a většinou je lidé užívají, když jsou nastydlí, trápí je kašel nebo chřipka. Je to škoda, šálek odvaru z lípy si můžete dopřát i jen tak, umí prohřívat. Když si čaj osladíte lipovým medem, budete mít účinek ještě umocněný. Ať už jde o dříve kvetoucí lípu velkolistou, nebo o něco pozdější srdčitou, přinesou vám zdraví. Květy obsahují kyselinu p-kumarovou, která je třeba i v mrkvi nebo bazalce, a má vliv na pocení. Kromě toho vám lipový květ poskytne i flavonoidy nebo antioxidanty. Stačí lžíci květů přelít horkou vodou a nechat krátce louhovat. Pro větší účinek proti nákazám můžete přidat i podběl a bezový květ.

Fenykl

Znáte ho z doby, kdy byly vaše děti malé a trápilo je bříško. Anebo si fenykl kupujete čerstvý a přidáváte ho do polévek nebo zeleninových směsí? Někdo si musí na jeho chuť zvyknout, ale když se to podaří, máte velkého spojence proti zahlenění nebo bolestem a křečím trávicí soustavy. Po fenyklu vám to bude skvěle trávit. Fenyklový čaj ale poslouží i na podporu imunity a proti nachlazení. Používáte-li čerstvý fenykl do jídel, můžete si nať pokrájet buď do salátu, nebo na prohřívací čaj.

Rooibos

Znáte čajovec kapský, který, když ho vysypete ze sáčku, vypadá jako najemno nasekané dřevo? Má zvláštní chuť, ale kdo si na ni zvykl, rooibos si hodně oblíbil. Je to vynikající nápoj pro posílení organismu a hlavně imunity v zimních měsících, navíc odvádí z těla škodliviny. Také pomáhá trávicí soustavě a někdo si ho pochvaluje i v rámci odtučňovacích kúr, protože po něm nemá chuť na sladké. Čajovec kapský je keř rostoucí, jak název napovídá, na jihu Afriky, takže jde o hodně cizokrajnou „bylinku“. Pokud ho neznáte, udělejte si nejdřív slabší odvar, necelou lžičku čajovce v hrnku přelijte horkou vodou, nechte pár minut louhovat a sceďte.

Heřmánek

Dříve se bez něj žádná domácnost neobešla, stejně jako bez lipového květu nebo sušeného bezu, květy heřmánku se používaly jak zevně, tak vnitřně. Dnes se bohužel u některých lidí projevuje alergie na heřmánek, takže je vždy potřeba zkoušet ho opatrně nebo ho více míchat s jinými bylinkami. Ale i tahle léčivka patří mezi ty, které vám dodají vnitřní teplo. Pomáhá při horečkách, nachlazení, kašli, špatném trávení nebo močových problémech, ovšem odvar z heřmánku lze pít i jen jako příjemný zimní čaj, doplněný třeba šípkem nebo šalvějí. Podporuje tvorbu potu, působí protizánětlivě a také uklidňuje.

Pozor na ochlazení

O ochlazujících potravinách už byla řeč, neznamená to však, že byste si je nemohli v zimě dopřát, ovšem raději ne ve větším množství. Dokonce i tvrdý alkohol, o kterém se tvrdí, že dozajista zahřeje, může některé lidi uvnitř ochlazovat. Co se týče bylinek, s rozumem v chladných dnech užívejte mátu, květy ibišku, meduňku nebo citronovou verbenu. Vybavte si, jak vás uměly ochladit v letním horku, pokud vám ale dělá třeba máta dobře na trávení, nezříkejte se jí. Stejně se jí jako silné a účinné bylinky určitě nepřepijte.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 11/24"

Text: Marcela Kašpárková