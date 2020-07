Bylinky podle horoskopu: Které pomohou právě vám?

Každé znamení zvěrokruhu má jiná trápení a nemoci, a proto mu také pomohou jiné bylinky. Vyberte si proto rostliny na míru svým potřebám. Na podzim a v zimě si je koupíte v lékárně nebo v prodejně zdravé výživy, ale byla by škoda propásnout léto, kdy si je třeba během dovolené můžete nasbírat. Podívejte se, jaké bylinky jsou pro vás podle horoskopu vhodné.

Býk (21. dubna – 20. května)

Zemní znamení, planeta Venuše. Pro lidi narozené v tomto znamení jsou vhodné byliny, které zklidňují trávicí systém, protože Býci jen těžko odolávají nástrahám v podobě dobrého jídla a pití.

Byliny

Pro posílení imunity organismu se hodí česnek a cibule a také černý rybíz. Také bylinky a čaje s hořčinami, které podporují proces trávení, jako jsou např. pelyněk, tymián nebo hořec žlutý. Pro podporu činnosti štítné žlázy je dobré užívat chaluhu bublinatou. Dále jsou vhodné řeřicha, měsíček, jitrocel, pampeliška a v menší míře také přeslička a zcela určitě kopřiva a máta peprná. Z koření je to hřebíček a skořice. Plus hodně vitamínu C, pokud možno v jeho přirozené formě v citrusových plodech, šípcích atd.