Přírodní způsoby, jak bojovat proti oteklým nohám: Vsaďte na bylinky

Na to, jestli vám natečou nohy nebo ruce, má vliv spousta věcí. Za otoky může přesolování, nedostatek pohybu, málo vitaminů, hormonální výkyvy, ať už během menstruace, v těhotenství, nebo při menopauze, a samozřejmě horko, hypertenze či nemocné ledviny. Co vám je pomůže dostat do normálu?

Jak vzniká otok Cévy a vlásečnice mají za běžných okolností dostatečně silnou stěnu a udržují tekutinu uvnitř. Když se v cévách zvýší tlak, tekutina se dostane do mezibuněčného prostoru a vzniká otok.

Jahodník u plotu

Planě roste jahodník téměř na každé druhé mezi. Udělejte si z něj léčivý čaj: Natrhejte dvě lžičky listů, zalijte dvěma deci vroucí vody, nechte deset minut louhovat a vypijte šálek ráno a další večer.

Stejně dobře působí čaj z jehlice trnité. Dvě vrchovaté čajové lžičky nadrobno nasekaných kořenů jehlice namočte na dvanáct hodin do šálku studené vody. Výluh zahřejte k bodu varu, sceďte a vypijte půl šálku před snídaní a půl po ní.

Mátová lázeň

Tenhle tip si obzvlášť užijete, protože je voňavý a příjemný. Smíchejte půl šálku nasekané máty se čtyřmi šálky vody a vařte deset minut. Nechte vychladnout a ve studené lázni nohy máčejte půl hodiny. Je to skvělý večerní relax, a když si k němu pustíte oblíbený film nebo seriál, ulevíte nohám i psychice.

Masáž nohou

Velkou pomocí pro oteklé nohy jsou bylinné masti. Největší účinek mají ty z kaštanu koňského, arniky, heřmánku, aloe vera, tymiánu, rozmarýnu, kostivalu, měsíčku a kurkumy. Skvělé odvodňovací účinky má vřesová tinktura.

Okurkový salát

Na oteklé nohy zabírá i pravidelná konzumace zeleniny s močopudnými účinky. Mezi ně patří například mrkev, kukuřice, fenykl, květák nebo dýně hokkaidó. Skvělá je také salátová okurka, která je navíc v létě osvěžující a dietní.

Do kecek

Pokud vás v létě trápí otoky, zapomeňte na boty na podpatku nebo sandály s pásky, které nohy zbytečně škrtí. Super jsou kecky nebo ortopedické boty. Skvělá je také chůze naboso.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 7/23"

Text: maj