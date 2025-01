Bylinky z parapetu: Proč a jak je pěstovat a kombinovat

Která kuchařka nebo kuchař by netoužili mít po ruce vždy čerstvé bylinky do svých jídel? Vždyť mnohé dodávají jedinečnou chuť a bez dalších by vůbec vařit nešlo. A co víc, skoro všechny nějak prospívají našemu zdraví. Není to nic složitého, vypěstujte si je doma na parapetu.