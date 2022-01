Být po letech single může mít řadu výhod: Zkuste je objevit i pro sebe!

Plusy a minusy

„S muži definitivně končím. V životě mi prostě nepřinesli žádné převratné dobro, a tak jsem se rozhodla, že už žádný vztah vyhlížet nebudu. Abych byla skutečně objektivní, tak jsem si dokonce napsala takový ten seznam – nalevo minusy, napravo plusy. Seznam mi potvrdil to, co jsem už nějakou dobu cítila. Ale pozor, rozhodně v tom nehraje roli hořkost! Můj partnerský život vnímám jako nasycený. Jeden vztah byl docela hezký, dva nic moc. Děti mám velké, zabezpečené, máme se rádi, vídáme se a navštěvujeme. Hezké vztahy mám i se svými rodiči. Podporujeme se a pomáháme si. Mám fajn práci, spoustu známých, zálib i plánů a také dvě skvělé kamarádky. Za tuto hojnost jsem moc vděčná a k naplněnému životu mi úplně stačí. Také si konečně vařím bez masa, výhradně jen to, co mi chutná. Uklízím jen po sobě, takže de facto vůbec, a byt jsem si zařídila také výhradně dle svého. Rozhoduji se pouze za sebe a naprosto mi nedělá problém nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Žiji klidně a spokojeně,“ vypráví Klára, která nedávno oslavila padesátiny, což ji prý vedlo k bilancování. Pokud jste v podobné situaci, ať již dobrovolně, nebo se tak život zkrátka poskládal, vězte, že být single nemusí být jen smutné a nesnadné, žít sám má i výhody…

