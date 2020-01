Býváte před sexem nervózní? 5 rad, jak to překonat

Svého partnera sice milujete, přesto jste ale před každým sexem nervózní. Ať už to způsobuje nízké sebevědomí, nejistota pramenící z nedostatku zkušeností nebo neschopnost uvolnit se, se vším se dá pracovat. Jak?

Komunikujte Jako ostatně u všech vztahových situací je komunikace zásadní i u problémů se sexem. Odhodlejte se a svěřte se partnerovi, že jste ze sexu nervózní. V opačném případě by si totiž mohl začít myslet, že vás nepřitahuje nebo že vás milování s ním nebaví, což by jen vedlo k dalším a dalším problémům a dost pravděpodobně i k tomu, že by sex z vašeho života vymizel. Navíc, pokud partnerovi o své nervozitě řeknete, je dost pravděpodobné, že vám pomůže vaše obavy vyvrátit a zbavit vás nepříjemných pocitů.

Neskrývejte se Pramení vaše nervozita z toho, že podle vás není vaše tělo dokonalé? Zapomeňte na to. Nemá smysl se zakrývat nebo se milovat v úplné tmě. Uvědomte si, že vaše faldíky na bříšku nebo větší zadeček ucítí váš partner i po hmatu a pak určitě už vás viděl alespoň v prádle nebo plavkách. Vybral si vás takovou, jaká jste, takže mu tyto nedostatky určitě nevadí a možná se mu dokonce líbí. Není proto třeba sama sebe zbytečně stresovat a připravovat se o uvolněný zážitek z milování.

Objevujte Máte pocit, že nejste v sexu dostatečně zkušená nebo že vlastně nevíte, co sama chcete? V tom vám nejvíc pomůže masturbace. Naučte se poznávat své vlastní tělo v soukromí, ať víte, co se vám líbí a co vám dělá nejlépe. Jakmile si v tomto ohledu budete jistá a získáte sebevědomí, nebude pro vás problém ukázat partnerovi, na co se má zaměřit. Milování si začnete opravdu užívat a také se dokážete lépe uvolnit.

Trénujte Říká se, že opakování je matka moudrosti, a u milování to rozhodně platí také. I v sexu se musí trénovat, abyste se s partnerem naladili na stejnou notu, a čím déle jste spolu, tím mohou být postelové hrátky lepší a lepší. Pravidelným milováním navíc postupně budete ztrácet ostych a než se nadějete, na nějakou nervozitu si ani nevzpomenete.