Cameron Diaz ve 47 poprvé matkou! Které další celebrity rodily po čtyřicítce?

Herečka Cameron Diaz před pár dny šokovala svět, když se ve svých sedmačtyřiceti letech poprvé stala maminkou malé holčičky. Není ale jedinou celebritou, která založila rodinu až dlouho po čtyřicítce. Které další slavné hvězdy se nebály plodit děti v pozdějším věku?

Cameron Diaz Ve svých sedmačtyřiceti letech se poprvé stala matkou herečka Cameron Diaz. Ta je již přes čtyři roky vdaná za hudebníka kapely Good Charlotte Benjiho Maddena. Již delší dobu nebylo o blonďaté krásce vůbec slyšet, ve filmu si naposledy zahrála před pěti lety. Až teď. Šťastnou zprávu oznámila prostřednictvím sociálních sítí. „Jsme šťastní a vděční za to, že právě na počátku nové dekády můžeme oznámit narození naší dcery Raddix Madden. Okamžitě si získala naše srdce a doplnila naši rodinu. Jsme nadšeni, že s vámi můžeme sdílet tuto novinku. Zároveň však cítíme, že soukromí naší dcery musíme chránit. Nebudeme nahrávat žádné její fotografie ani zmiňovat žádné další detaily. Kromě faktu, že je opravdu moc roztomilá!" Jelikož neexistují žádné snímky, na nichž by byla Cameron Diaz zachycena s bříškem, spekuluje se o tom, že jí dítě odnosila náhradní matka.

Marcia Cross Taky jste si zamilovala herečku Marciu Cross, která se proslavila především díky seriálům Melrose Place a Zoufalé manželky? Tak právě ta porodila až ve věku čtyřiačtyřiceti let. Stalo se tak v roce 2007, kdy dala život dvojčatům Eden a Savanah. Mateřský život si herečka nemohla vynachválit. „Teď jsem opravdu potěšena. Není nic pevnějšího než ženské pouto," vyjádřila se Marcia k narození dvou dcer.

Gwen Stefani Krásná zpěvačka Gwen Stefani se svým bývalým manželem Gavinem Rossdalem, frontmanem kapely Bush, sice už dvě děti měla, to jí ale nebránilo porodit ve čtyřiačtyřiceti letech třetího potomka, kterého pojmenovala Apollo. „Cítím se opravdu požehnaná, že mám hned tři děti. Jsou opravdu skvělé," uvedla zpěvačka. S výchovou dětí jí později pomáhala chůva, což se blondýnce vymstilo. Právě s ní měl totiž její manžel aférku, což celkem rychle vedlo k rozvodu. Gwen nyní žije s hercem Blakem Sheltonem.

Geri Halliwell Horner Pamatujete si ještě provokativní rebelku Ginger Spice z oblíbené dívčí skupiny 90. let Spice Girls? I té se podařilo porodit druhé dítě až ve věku čtyřiačtyřiceti let. Syna pojmenovala Monty a už dva měsíce po jeho porodu hlásala, že je připravena mít třetí dítě: „Syn je náš velký dar. Je tak sladký, tak milý, opravdu je to úžasné miminko. Každý den nám rozdává úsměvy a radost. Je klidný a moc hodný. Díky němu jsem také konečně poznala ten ochranitelský mateřský pud vůči chlapcům. Všem říkám, že je to můj chlapeček," prozradila zpěvačka. „Vždycky jsem chtěla hodně dětí. Jen jsem měla strach, aby se mi poštěstilo mít alespoň dvě. To se mi splnilo překvapivě rychle a teď je čas na další. Je mi pětačtyřicet a myslím, že na další dítě jsem připravená," dodala Ginger Spice.

Alanis Morissette Zpěvačka Alanis Morissette porodila po čtyřicítce hned dvě děti. První dítě měla v sedmatřiceti, druhé – dcera Onyx – se jí narodilo krátce po čtyřicítce a zpěvačka prohlásila, že druhý porod byl děsivý a způsobil jí vleklé poporodní deprese. Přesto jí to nezabránilo počít s manželem rapperem Mariem Treadwayem třetího potomka. Syna Wintera porodila Alanis loni v srpnu ve věku pětačtyřiceti let. „Vždy jsem snila o tom, že budu mít jednou tři děti. Prodělala jsem však několik potratů, proto jsem ani nedoufala, že to bude možné," uvedla zpěvačka.

Rachel Weisz Z prvního vztahu s režisérem Darrenem Aronofskym má Rachel Weisz dvanáctiletého syna Henryho. V roce 2011 se pak vdala za filmového představitele Jamese Bonda Daniela Craiga a dlouhých sedm let čekali, než se na ně usmálo štěstí. Když herečka otěhotněla, bylo jí už osmačtyřicet let a jejímu partnerovi padesát. Přesto se rozhodli potomka mít a situaci komentovala herečka slovy: „Daniel a já jsem tak šťastní, budeme mít malého človíčka. Nemůžeme se už dočkat, až ho nebo ji potkáme!" Dočkali se v září roku 2018, kdy se jim narodila krásná zdravá dcera.