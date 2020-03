Carey, Campbell, Schiffer: Které slavné krásky letos slaví padesátiny?

Letos oslaví padesáté narozeniny, a přesto vypadají nádherně a jejich věk byste jim rozhodně netipovala. Slavné herečky a modelky prozradily, jak moc se jich životní milník dotýká i jak o sebe pečují.

Mariah Carey Zpěvačka Mariah Carey oslaví svoje padesátiny 27. března, pětinásobná držitelka ceny Grammy ale zrovna není z těch, které by si kvůli svému věku dělaly hlavu. „Nemám žádné narozeniny, vlastně jsem se nenarodila. Prostě jsem sem spadla a byl to pohádkový zážitek," vtipkovala na toto téma. Carey se na věk příliš nezaměřuje, protože podle jejího názoru není důvod dávat na lidi nálepky s čísly. A jaké jsou tipy slavné zpěvačky na krásu? Už dlouhá léta se vyhýbá sacharidům a jejím heslem je čím méně make-upu, tím lépe. Navíc se ráda nechává rozmazlovat v lázních a na zkrášlujících procedurách.

Uma Thurman Herečka Uma Thurman, která překročí padesátku 29. dubna, slýchá od mládí, že herečky nad 35 let těžko seženou roli. Hvězda Tarrantinových filmů Pulp Fiction nebo Kill Bill si ale z toho, že by měla být kvůli svému věku jakožto herečka odepsaná, nic nedělá a rozhodně nemá pocit, že by její kariéra byla u konce. „Jsem šťastná, že jsem měla kreativní život ve však věkových obdobích. Nyní hraju postavy zralých žen a přijdou mi mnohem zajímavější než ty, které jsem hrála jako mladá," přiznala blonďatá kráska. Svůj mladistvý vzhled ale nemá herečka zadarmo. Velmi si totiž zakládá na opravdu zdravé stravě a pravidelně tvrdě cvičí. A jak to dělá, že má krásně zářivou pokožku? Dopřává si mléčné koupele!

Rachel Weisz Už tuto sobotu 7. března oslaví padesáté narozeniny krásná herečka Rachel Weisz, která si ze svých let také rozhodně nic nedělá. Za svoji kariéru odehrála více než čtyřicet rolí a teprve ve svých osmačtyřiceti otěhotněla. Podle svých slov je vděčná za zkušenosti a moudrost, které jí přibývají s věkem. „Všichni stárneme a všichni umřeme. Se stárnutím je vidina smrti reálnější, ale být mladá je také těžké. Když mi bylo kolem dvaceti, bylo to bolestivé, protože jsem pořádně nevěděla, kdo jsem. Teď mám zkušenosti," říká Rachel. Její tajemství krásy spočívá v tom, že nevychází na přímé slunce bez klobouku a bez krému s ochranným faktorem, velkou pozornost věnuje také hydrataci pleti. Rachel Weisz je navíc známá odpůrkyně botoxu.

Jennifer Connelly Herečka Jennifer Connelly oslaví půl století až 12. prosince. Z nadcházejícího milníku ale nemá žádné obavy a stárnutí a změny s ním přicházející považuje za krásné. „Oceňujeme krásu pouze u mladých žen a to je smutné. Je škoda, že nedokážeme vidět krásu i u starších žen. Já svoji historii ve své tváři vymazat nechci," říká Jennifer. I přes svá slova se ale o svůj mladistvý vzhled stará. Stejně jako Uma Thurman velice dbá na zdravý jídelníček, dokonce se rozhodla pro veganství, jen jednou za čas si dopřeje rybu. Dlouhé roky také chodí běhat a cvičí jógu. Své pleti pak věnuje pravidelnou denní péči, protože dle jejích slov se investice do pokožky vyplácí.

Naomi Campbell V 90. letech patřila mezi nejkrásnější ženy světa a od té doby jako by na ní zub času nezanechal žádné stopy. Jako modelka je i ve svých téměř padesáti letech Naomi Campbell stále činná. Za zábavný benefit stárnutí považuje fakt, že se občas na molu setkává s dcerami svých vrstevnic a kolegyň – jako například s dcerou Cindy Crawford Kaiou Gerber. „Těším se, až mi bude padesát. Je to zábavné říkat lidem, kolik mi je. Nikdo mi totiž nevěří," pochlubila se modelka. Prozradila také svoje triky. Ve sprše prý používá pouze dětský mycí gel a neustále se snaží pleť i pokožku celého těla hydratovat. Dbá také na to, co jí, vyhýbá se cukru a pije hodně vody. Navíc každý den cvičí jógu a pilates.

Heather Graham Herečka Heather Graham už má padesátku za sebou, narozeniny totiž oslavila 29. ledna. Svůj věk vnímá především proto, že ho řeší veřejnost. „Kdykoliv se v tisku píše o mužích, věk se neřeší. U žen ano. Přijde mi to jako druh sexismu. Proč musí žena vždy říkat svůj věk a mám pocit, že muž nemusí?" říká hvězda filmu Vřískot. Heather má výhodu, že za svůj mladistvý vzhled z velké části vděčí genům. Její velké oči a takzvaná „baby face" jí ubírají minimálně deset let. Přesto tomu herečka trochu pomáhá, a to tak, že se už roky věnuje józe a pilates a také ráda chodí večer tančit. Své pleti dopřává především velkou dávku hydratace.

Minnie Driver Také Minnie Driver už překročila půl století, padesáté narozeniny slavila 31. ledna. Herečka vypadá rok do roku krásněji, možná i díky tomu, že si s tlakem společnosti na vzhled a věk žen těžkou hlavu nedělá. Dokonce prozradila, že už od svých jednadvaceti let šedivěla. „Jsem znechucená, když vidím všude titulky typu „50 je nových 40…" Padesát vždycky bylo padesát a od žen se očekávalo, ať se s tím smíří," uvedla Minnie. I ona má svoje denní beauty rituály. Každé ráno ponoří obličej do ledově studené vody a poté nanese hydratační krém. Mezitím se obleče, aby se krém mohl dostatečně vstřebat, a teprve poté nanáší lehký make-up. Pravidelně jednou měsíčně si také dopřává péči o pleť u profesionální kosmetičky.