Po inkvizičním soudu byla obviněna z kacířství, rituálního obětování zvířat a obcování s démonem, a také měla být předsedkyní tamního čarodějného spolku. Pod vlivem trýznivého mučení vše doznala a měla být na náměstí upálena. To se však nestalo, protože den před popravou Alice ze své cely uprchla neznámo kam.

Stejné potíže se u místních dětí šířily jako lavina, proto museli pohlaváři rychle jednat. Podezření padlo nejdřív na tři ženy – otrokyni Titubu, žebračku Sarah Good a stařenu Sarah Osborne. Zřejmě ve snaze zachránit si krk, první jmenovaná spolčení s ďáblem přiznala, a tím se dal do pohybu krvavý hon na čarodějnice. V Salemu bylo odsouzeno a pověšeno celkem devatenáct žen a mužů a jeden muž byl umučen k smrti . Několik dalších lidí pak prý zemřelo ještě ve vězení v důsledku příšerných podmínek.

V roce 1692 v Evropě řádila inkvizice v plném nasazení, do Nového světa ale obavy ze zlých sil teprve dorazily. Všechno vzniklo v domě salemského reverenda Samuela Parrise , kdy jeho devítiletou dceru a jedenáctiletou neteř začaly sužovat děsivé a nevysvětlitelné záchvaty. Přivolaný lékař si s nimi nevěděl rady, a tak prohlásil, že jsou očarované.

Pokračování 2 / 5

Čarodějnice na Jesenicku a Šumpersku

Také české země měly své čarodějnice. Stalo se to konkrétně ve Slezsku a na vině byl mor, který v 17. století kosil stáda dobytka. Lidé to samozřejmě sváděli na nadpřirozené síly a první obvinění padlo na Barboru Schmiedovou, kterou zřejmě ze žárlivosti nařkl vlastní manžel. Byla upálena společně s dalšími šesti ženami. Rozběhl se kolotoč procesů, kdy během následujících osmdesáti let bylo za čarodějnictví popraveno pět stovek nevinných lidí, přičemž polovina z nich pocházela z Jesenicka.