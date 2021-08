Carpaccio z pečeného melounu? Zní vám to bláznivě? Zkuste tento recept

Foto: Mall.tv

Vypadá jako kus masa, ale maso to není. Skvělé jídlo na letní párty, pečený meloun – skoro nikdo nezná, a tak můžete hosty při krájení nechat hádat, co to vlastně je. Celý postup blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.