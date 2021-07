Časté chyby v letním líčení: Pozor na bronzer, pudr i střídání make-upu

I když si možná myslíte, že podkladová báze pod make-up je něco, bez čeho se bez problémů obejdete, v létě je neocenitelným kosmetickým pomocníkem. Díky svému složení je totiž schopná uzamknout v pleti vlhkost a nepouštět ji ven. Výsledkem je pak to, že vaše líčení vydrží déle a po obličeji vám "neteče".

Používáte příliš mnoho bronzeru

Bronzer vám na letním sluníčku dokáže vykouzlit dokonale opálený a rozzářený look. Problém ale je, pokud ho neumíte aplikovat. Nebavíme se teď o konturování obličeje, ale o pouhém prozáření pomocí bronzeru. V žádném případě jej nenanášejte na celý obličej, pokud se nechcete třpytit jako disco-koule, a také volte ten správný odstín. Ideálně zlatavý s velmi drobnými třpytkami nebo ještě ideálněji lehkým shimmerem. Odstíny do oranžova by vám z obličeje udělaly nepřirozenou masku. Nanášejte ho pak jen tam, kde podpoříte přirozené opálení tváře – na čelo, nos, spánky a lehce i na krk.