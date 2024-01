Časté sprchování škodí! Zaměřte se na tři partie, radí odbornice

Příliš časté sprchování pokožce škodí

Odborníci bohužel jakoukoliv prospěšnost častého sprchování vyvrací. Naopak poukazují na možnou škodlivost přehnaně důsledné hygieny pro pokožku. Zejména při použití mýdla ji vysušuje, ale může také snižovat její odolnost. Z kůže se totiž smývají některé důležité látky, jako jsou ceramidy (lipidy) - látky tvořící kožní bariéru, mastnota a přirozené bakterie, které ji normálně chrání. Obzvláště důležité jsou právě zmiňované ceramidy, které se starají o to, aby měla pokožka dostatečnou vlhkost, a tím pádem byla chráněna před škodlivými vlivy i předčasným stárnutím.

Jak často se sprchovat?

Určitě si kladete otázku, jak často je tedy v pořádku se sprchovat? I na to mají odborníci odpověď. Lékařka Angela Lambová doporučuje sprchovat se každý druhý den, případně dvakrát až třikrát týdně. To podle odbornice platí i pro umývání vlasů šamponem, které může vysušovat, brát jim lesk a zhoršovat jejich celkovou kvalitu. Navíc platí i to, že z hlediska každodenního mytí mýdlem je dobré se zaměřit hlavně na tři tělesné partie. Tím se vyhnete podráždění citlivé pokožky ostatních partií. Na jaké a proč?

Pozornost věnujte podpaží

Jednou z částí těla, u které je mytí sprchovým šamponem žádoucí, je podpaží. V případě, že dáte na rady odborníků a nebudete se sprchovat každý den, abyste se vyhnula vzniku kožních problémů, jako je ekzém, je podpaží jednou ze tří oblastí, kterým je třeba věnovat každodenní pozornost, protože vyžadují důkladnější očistu. I když tedy zrovna nemáte cestu do sprchy, právě podpaží je dobré omýt navlhčenou žínkou a mýdlem pravidelně.

Nevynechávejte třísla

Při sprchování může pokožku podráždit nejen mýdlo, ale i samotná voda. Zejména pokud obsahuje hodně chloru, sůl a další chemii, jako jsou fluor a pesticidy. I z těchto důvodů se dermatologové přiklání k názoru, že každý den stačí omýt pouze tři „problémové“ partie. Kromě podpaží je dobré si každý den omýt také třísla. A to zejména kvůli jejich náchylnosti k zarůstání chloupků a vzniku mykózy, což mají s podpažím společné. Tuto intimní oblast proto během svých hygienických rituálů rozhodně nevynechávejte. Vyhnete se tak riziku vzniku infekce a dalších zdravotních problémů.

Rutinu zakončete chodidly

Celou každodenní hygienickou rutinu zakončete péčí o chodidla. Právě na nohou se hromadí nejvíce nečistot. A to nejen na bosých ploskách nohou. Nežádoucí vlhkost chodidel podporující množení bakterií na pokožce vzniká i při nošení ponožek a bot.