Čeká vás pracovní videohovor? Jak se připravit, abyste vypadala co nejlépe

Ranní videohovor svádí k touze zůstat v pohodlí. To, že máte pracovní schůzku z domova, ale neznamená, že se na ni nemusíte pěkně obléct. Nemusíte za každou cenu oblékat kostýmek, bude stačit neformální kancelářský outfit. Kvůli citlivé čočce kamery ale existují jistá nepsaná pravidla – snažte se vyvarovat jasně bílé nebo temně černé barvy, protože opticky zvětšují. Vhodné nejsou ani výrazné vzory, kostky nebo káry, protože by mohly člověka, s nímž komunikujete, rušit. Naopak dobře fungují jasné barvy.

Pozor na nepořádek

I když zprostředkovaně, stále jste v práci. Vaše okolí by mělo být čisté, uspořádané a bez kompromitujících předmětů. Pokuste se pro účely videohovorů vytvořit prostou, jednoduchou scénu, jako je třeba holá zeď s menším obrázkem. Možná vám přijde, že je to hezčí před knihovnou, všechny drobnosti a knihy by ale mohly ostatní účastníky videohovoru rozptylovat. Také se neobklopujte věcmi, které byste ve své kanceláři nikdy neměla. Řada komunikačních aplikací umožňuje také instalaci virtuálního pozadí. Jen pozor, to, že za vámi není opravdový svět, bývá znát, tak si to nejprve zkuste třeba při hovoru s kamarádkou, ať vidíte, jak to bude vypadat.