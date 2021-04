Čeká vás první rande? Tyto věci udělejte, abyste dosáhli další schůzky

O tom, co na první schůzce s novým potenciálním partnerem nedělat, už se napsalo opravdu hodně. Víte však, co byste naopak dělat měla, aby rande dopadlo dobře a mělo pokračování? Tyto rady by vám mohly pomoct!