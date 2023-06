Celebrity a jejich šílení fanoušci: Střelba, vloupání i smrtící balíček

Každá slavná osobnost na vlastní kůži pocítí odvrácenou tvář slávy. Neustálá pozornost veřejnosti a nedostatek soukromí přitom není to nejhorší, s čím se celebrity setkávají. Jsou to hlavně fanatičtí fanoušci, kteří jim připravují dost nepříjemné okamžiky. V některých případech jde i o život.

Rihanna Drsnou zkušenost s šílenými fanoušky má také zpěvačka Rihanna. Letos v březnu se uprostřed noci do jejího domu vloupal neznámý muž a žádal ji o ruku. Na místě byla naštěstí i ochranka, která okamžitě zasáhla a stalkera předala policii. Něco takového se jí ale nestalo poprvé. V minulosti se do její vily vloupal jiný muž, který tam pobýval jeden den, než byl objeven. Se zpěvačkou chtěl prý strávit noc. DJ Roxtar: Za stalkerku si můžu sám! 30 SMS denně a výhrůžky! Podívejte se na video:

John Lennon Nejznámější případ se smutným koncem je útok na Johna Lennona. Těžko říct, co k němu útočníka Marka Chapmana přesně vedlo. Vypadal jako běžný, vzorný mladík, a to i ve chvíli, kdy v pět večer 8. prosince 1980 žádal svého idola o autogram. Za podepsání alba Double Fantasy slušně poděkoval a s úsměvem odešel. Ještě téhož večera se ale k domu na Manhattanu vrátil a tentokrát s pistolí v ruce. Zpěvák se zrovna vracel domů ze studia, když do něj Chapman vpálil pět ran do ramene a zad. Pak zbraň pustil na zem a zůstal stát na místě. Muzikant zemřel ještě při převozu do nemocnice a útočník byl následně odsouzen za vraždu. Navíc vyšlo najevo, že svého idola sledoval celé měsíce a k vraždě ho prý inspiroval román Kdo chytá v žitě.

Bebe Rexha Zpěvačka během koncertu v New Yorku zažila něco, co rozhodně nečekala. Vše běželo podle plánu. Pak ale v jednu chvíli jeden fanoušek z davu vší silou mrštil svým mobilem po zpěvačce a trefil ji přímo do obličeje. Rexha se okamžitě na pódiu zhroutila k zemi. Jakmile se trochu vzpamatovala, utekla do zákulisí. Kvůli zranění musela show ukončit a všichni měli o její stav obavy. Zpěvačka se krátce na to ozvala na sociálních sítích, kde své příznivce uklidnila s tím, že už je jí lépe, a ukázala monokl a ránu, kterou jí zašili třemi stehy. Podle dostupných informací incident způsobil muž z New Jersey, který byl policií zatčen za napadení.

Taylor Swift Populární zpěvačka zažila hodně nepříjemné chvilky v roce 2016, kdy ji obtěžoval nebezpečný stalker. Pronásledoval ji na každém kroku a psal jí i její rodině výhrůžné dopisy. Jejímu otci napsal: „Bez Taylor budu navždy sám a ji čeká jen řada dalších neúspěšných vztahů plných zklamání. Bůh zabije celou rodinu Swift a pak bude vše v pořádku." Nezapomněl přidat i děsivou fotku, na které je zpěvačka a rudý nápis: Děvka jménem Satan zemře! Muž byl naštěstí dopaden na letišti v Texasu, kde čekal na Taylor.

Madonna Královna popu zažila děsivou situaci v 90. letech, kdy ji pronásledoval nebezpečný stalker. Robert Dewey Hoskins se v dubnu 1995 pokusil dostat do jejího domu a zpěvačce také vyhrožoval, že jí podřízne hrdlo. Do jejího sídla se pak vrátil ještě další měsíc, kdy se mu podařilo přelézt zeď a skočit do bazénu. Ochranka ho dvakrát střelila a policie následně zadržela. Poté byl odsouzen k deseti letům vězení, načež byl převezen do psychiatrické léčebny, z které ho propustili v roce 2010. Po dvou letech jej ale opět policie zadržela pro násilnické chování a poslala do Metropolitní léčebny v Los Angeles, odkud se mu podařilo dokonce utéct.

Justin Timberlake S jednou recidivistkou se v roce 2009 zpěvák a herec setkal hned několikrát. Bezdomovkyně Karen McNeil opakovaně vnikla na jeho pozemek a chovala se nepříčetně. Tvrdila, že se s Timberlakem zná, a chtěla se k němu dostat přes ochranku. Byla navíc čím dál agresivnější. Například tvrdila, že je Bůh a bylo jí souzeno vládnout světu právě s Justinem. Soud jí nařídil povinnou léčbu v psychiatrické léčebně a zákaz přiblížení ke zpěvákovi.

Björk Ricard Lopez si islandskou zpěvačku vyhlídl už v začátcích její kariéry. Jeho nezdravá posedlost začala přesvědčením, že jen ona mu může pomoct přežít kruté dospívání. Byl totiž terčem šikany kvůli gynekomastii (nezhoubné zduření mužských prsou). Mladík začal natáčet videodeníky, ve kterých mluvil o své obsesi. Když Björk začala chodit s muzikantem Goldiem, ze žárlivosti natočil video, ve kterém prohlásil: „Prostě ji zabiju. Pošlu jí balíček. Pošlu ji za to, co udělala, do pekla." Nejprve chtěl do dopisní bomby umístit injekční stříkačky s HIV virem, nakonec ale zvolil kyselinu. Po odeslání balíčku natočil poslední videozáznam, ve kterém se svlékl, pomaloval hlavu červenou a zelenou barvou a pustil její píseň I Remember You. Na závěr prohlásil: „Tohle je pro tebe," strčil si do pusy pistoli a vystřelil. Když sousedům začala ze stropu kapat krev, zavolali policii. Ta objevila i nahrávky a nebezpečný balíček zastavila.