Celebrity, které prodělaly trombózu či mozkovou příhodu. Kdo z nich nepřežil?

Přestože se životy celebrit zdají vzrušující, i slavní lidé trpí nemocemi. Kvůli jejich životnímu stylu – dlouhé cesty letadlem či autem, náročná natáčení s úrazy – je u nich vysoké riziko vzniku žilní trombózy, následkem čehož může dojít až k mrtvici. Které slavné osobnosti na nemoc doplatily?

Krevní sraženina stojí za plicní embolií i mrtvicí Žilní trombóza se nejčastěji objeví po chirurgických operačních zákrocích, kdy je pacient upoután na lůžko. Je velmi nebezpečná, protože se při ní může vytvořit krevní sraženina, která se může uvolnit a putovat pak krevním řečištěm do plic, kde způsobí plicní embolii. K trombóze však může dojít také na jiných místech těla, například v krku či srdci, a způsobit cévní mozkovou příhodu (mrtvici). Pokud kterákoli část těla (včetně mozku) zůstane bez zdroje čerstvé krve a kyslíku, poškodí to buňky a může vést k trvalé invaliditě, nebo dokonce smrti. Které známé tváře bojovaly s trombózou či prodělaly mozkovou příhodu? Jaké rozlišujeme krevní skupiny? Podívejte se na video:

Tenisová šampionka Serena Williamsová Tenisové eso Serena Williamsová je na hřišti často nezastavitelná, ale i ona je "jen" člověk. V roce 2011 prodělala žilní trombózu, která následně způsobila plicní embolii. Serenu to málem zabilo. Poté musela pravidelně užívat léky proti srážení krve, ty ale před prvním porodem vysadila. Po porodu začala být dušná a cítila se špatně. CT prokázalo plicní embolii a byla jí nasazena antikoagulační léčba heparinem. Po zotavení se vrátila na tenisové kurty.

Kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová Hillary Clintonová prodělala žilní trombózu několikrát. Poprvé v roce 1998 ve věku 51 let, kdy jí lékaři odstranili krevní sraženinu z nohy. Poté v roce 2002 utrpěla otřes mozku a objevila se u ní krevní sraženina mezi mozkem a pravým uchem. Od té doby užívá pravidelně léky na ředění krve (Coumadin obsahující stejnou účinnou látku jako Warfarin).

Basketbalový hráč Chris Bosh Chris Bosh, útočník Miami Heat, byl nucen přerušit svou kariéru v NBA kvůli potížím s krevními sraženinami a plicní embolií v roce 2015. Bosh sice tvrdil, že by měl být schopen hrát i nadále, přičemž jako příklad uvedl Serenu Williamsovou, ale NBA a lékaři s ním nesouhlasili. Pokud někdo užívá léky na ředění krve, případné zranění by mohlo být fatální. Poté, co neprošel fyzickou prohlídkou sezóny Miami Heat v roce 2017, se tým rozhodl, že jeho krevní sraženiny jsou natolik nebezpečné, že by měl s profesionálním sportem skončit.

Herečka Zsa Zsa Gaborová Okouzlující hvězda zlaté éry Hollywoodu Zsa Zsa Gaborová byla v roce 2010, ve věku 93 let, převezena do nemocnice kvůli silnému otoku nohy. Byla jí diagnostikována masivní krevní sraženina. Tu mohla způsobit i nedostatečná hybnost. Po autonehodě v roce 2002 byla totiž upoutaná na invalidní vozík, což samo o sobě je velký rizikový faktor pro žilní trombózu. Zemřela v roce 2016 ve věku 99 let.

Automobilový závodník Brian Vickers Brian Vickers byl na vrcholu kariéry a mohl se stát hvězdou, ale v roce 2010 jeho kariéru zastavila plicní embolie. Tehdy mu bylo 26 let a všiml si, že když šlape na kole, je pomalý a nemůže popadnout dech. Diagnostikovali mu několik krevních sraženin včetně plicní embolie. I když se z toho všeho vzpamatoval a vrátil se k závodění, po poranění chodidla v roce 2013 musel nosit fixační pomůcku, kvůli čemuž došlo opět k hluboké žilní trombóze. K závodění se vrátil v roce 2014.

Malířka Frida Kahloová Mexická malířka Frida Kahloová, která se proslavila svými autoportréty, měla komplikovanou anamnézu. Ta pravděpodobně přispěla k plicní embolii, která předcházela její smrti. Kahloová měla v dětství obrnu a trpěla vadou páteře. Jako dospívající dívka měla vážnou autobusovou nehodu a dlouhou dobu strávila v celotělové sádře. Po dlouhých letech, kdy neustále bojovala se zdravotními problémy, se u ní ve 47 letech vyvinula gangréna a museli jí amputovat nohu. Zemřela v roce 1954, půl roku po amputaci. Oficiální příčinou smrti byla plicní embolie.

Herečka Emilia Clarkeová Emilia Clarkeová, herečka slavného filmu Hra o trůny, prozradila, že v roce 2011 prodělala život ohrožující mozkovou příhodu, kvůli které si nemohla vzpomenout na své jméno. Lékaři jí diagnostikovali subarachnoidální krvácení, což je jeden z několika typů mozkové mrtvice, a podstoupila operaci. Mnoho lidí počáteční krvácení nepřežije, ale Emilia to zvládla a dodnes se věnuje herectví.

Herec Luke Perry Hvězda Beverly Hills 90210 Luke Perry zemřel v roce 2019 ve věku 52 let po masivní mozkové příhodě. Herec byl převezen do nemocnice poté, co se zhroutil ve svém kalifornském domě. Vzhledem k tomu, že většina mrtvic se vyskytuje u lidí starších 65 let, byl považován za příliš mladého, když ho mrtvice postihla. Bohužel, poškození způsobené mrtvicí bylo rozsáhlé a skončilo smrtí.