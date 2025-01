Od neurovědy po astrofyziku: 6 celebrit, které toho znají mnohem víc, než byste čekali

Pokračování 5 / 6

Viggo Peter Mortensen

Severské křestní jméno má Viggo narozený v roce 1958 po otci, dánském ekonomovi. Zprvu rodina s třemi dětmi bydlela v New Yorku, ale kvůli otcově práci se stěhovali do Venezuely a Argentiny, kterou si Viggo zamiloval. Když se rodiče v roce 1969 rozvedli, matka se s dětmi vrátila do New Yorku. Viggo měl na střední škole spoustu zájmů, hrál tenis, byl kapitánem plaveckého oddílu, k tomu maloval a fotografoval. Po promoci dál studoval španělštinu a státní správu (tomu se nevěnoval) a po škole se odstěhoval za otcem do Dánska. Tam jezdil s kamionem, pracoval v docích, prodával květiny a ještě psal poezii a beletrii.

Po návratu do New Yorku se stal číšníkem, barmanem, stěhovákem a zmrzlinářem – to proto, aby si přivydělal na malování a fotografování. V roce 1993 vydal první knihu poezie s vlastními ilustracemi a fotografiemi, setkala se s velkým úspěchem pro neobvyklé grafické pojetí, od té doby vydal další podobné knihy.

Viggo Mortensen mluví anglicky, španělsky, dánsky, švédsky, norsky, rozumí italsky a francouzsky. Kvůli roli Aragona v Pánu prstenů se začal zajímat o jazyk australských Maorů.

Podporuje maorštinu a lakotštinu – domorodé jazyky, kterým hrozí zánik. Režíruje filmy – v roce 2024 byl s vlastním filmem Až na konec světa v Karlových Varech, pořádá fotografické výstavy v New Yorku a Los Angeles.