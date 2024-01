Celebrity, které vyrůstaly v bídě: DiCaprio dítě ulice, Carrey žil s rodiči v karavanu

Teď žijí v přepychových domech, pijí drahé šampaňské. Ale jako děti třeli bídu s nouzí. Než se z nich staly slavné osobnosti, museli ujít dlouhou cestu. Zažili i to, že třeba neměli na jídlo nebo kde spát…

HALLE BERRY

Na své dětství tato půvabná herečka nevzpomíná nejraději. V pěti letech zůstala s matkou sama a ta se musela postarat kromě ní ještě o dalšího sourozence, což jí moc nešlo. Během dospívání se Halle odstěhovala do New Yorku, kde chtěla zkusit štěstí jako herečka a modelka. Prvních pár let živořila, přespávala v ubytovnách pro lidi bez domova, protože neměla na to, aby si zaplatila byt. Nenechala se odradit, nakonec prorazila, a dnes je z ní úspěšná herečka.

DEMI MOORE

Krásná šedesátnice se narodila v Novém Mexiku, její biologický otec rodinu opustil ještě dřív, než se narodila. Náhradní otec byl alkoholik a matka nakonec popíjení propadla také. Rodina žila v přívěsu, kde v kolonii žily podobné sociální případy. Jednoho dne odešla z domu a začala se živit modelingem, zapsala se do kurzu herectví. Štěstí na sebe nenechalo dlouho čekat a brzy si užívala první úspěchy.

LEONARDO DICAPRIO

Americký herec vlastní jachty, užívá si život plný cestování, vybraného jídla a krásných žen. Za jeho dětství bylo ale vše jinak. Se svou matkou žil jako chudý kluk v Los Angeles, potuloval se po ulicích plných prostitutek a prodejců drog. Jeho matka ho vozila z chudého předměstí do lepší školy a brala ho na všechny konkurzy, mezitím se snažila oba uživit jako sekretářka. Mladý Leo vždycky věděl, že chce něco dokázat, a proto pilně studoval na hodinách herectví a svůj talent zúročil.

HILARY SWANK

Herečka vyrůstala pouze s matkou, její otec rodinu opustil, když bylo Hilary devět let. Dvojnásobná držitelka Oscara proto na své dětství nevzpomíná moc ráda. S matkou neměly na nájem a jednu dobu žily v přívěsu. Budoucí herečka proto mnoho času trávila sportem a tréninkem gymnastiky. Jejím snem bylo stát se slavnou a rozhodla se pro to udělat všechno. Časem se s matkou přestěhovaly do Kalifornie, kde se přihlásila na kurz herectví. Brzy se na ni usmálo štěstí a získala první výraznější roli v seriálu Beverly Hills 90210.

SARAH JESSICA PARKER

Představitelka Carrie Bradshaw ze seriálu Sex ve městě to jako holka neměla lehké. S rodiči a osmi sourozenci žila v americkém Ohiu. „Byli jsme strašně chudí a neexistoval žádný způsob, jak to skrýt. Někdy jsme neměli z čeho platit účty, jindy zase nebyly peníze na Vánoce nebo narozeniny. Často nám odstřihli telefon nebo vodu. Chápu, že nás moji rodiče nemohli podporovat a zajistit tak velkou rodinu, ale byly to nejhorší roky mého života,“ přiznala v rozhovoru pro týdeník New York Times sama herečka, která dnes rozhodně nestrádá. Její majetek je totiž odhadován na 90 milionů dolarů. Aby mohla malá Sarah chodit na hodiny herectví, našla si její matka druhou práci a přestěhovala se s ní do New Jersey.

JIM CARREY

Známý herec a komik též pochází z velmi chudých poměrů. S rodiči žil v obytném autě, kde živořili, a v patnácti letech musel opustit střední školu, aby mohl pracovat na plný úvazek a přispívat na živobytí. Měl komediální talent, a protože už jako dítě byl prý výborný šašek a klaun, věřil, že se jednou prosadí ve světě showbyznysu. Na jednom ze svých představení si ho všiml komik a producent Rodney Dangerfield, a jeho kariéra dostala rázem jiný směr.