Umělá inteligence vás pobaví: Jak podle ní zestárnou slavné hvězdy?

Co to je umělá inteligence?

Umělá inteligence neboli artificial intelligence (AI) je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Schopnosti umělé inteligence se již nyní využívají v řadě odvětví, jako je medicína, vědecké výzkumy i vládní instituce. V poslední době ale rezonuje společností zejména proto, že začíná být schopná nahradit alespoň část práce většiny lidí.

Umí analyzovat data a zrychlovat procesy, ale je také schopná za vás napsat mail, vymyslet scénář nebo složit píseň. Její schopnosti si dnes může vyzkoušet kdokoli, a tak není divu, že se stala nástrojem pro vytváření nejrůznějších vtípků a zdrojem zábavy ve volných chvílích. Mimo jiné také dokázala vytvořit reálnou podobu slavných lidí ve stáří. Jak tedy budou za pár desítek let vypadat známé osobnosti nebo jak by mohli vypadat slavní, kteří se umělé inteligence nedožili? Zjistíte to v následujících kapitolách!

Co umí umělá inteligence? Podívejte se na video: