Celebrity v sektách: Děti boží, Duhová rodina, scientologie a božský komplex

I některé slavné osobnosti propadly náboženským kultům a jsou jejich věrnými stoupenci. Buď je do sekty přivedli rodiče už v dětství, nebo se jejími členy staly až v dospělosti zcela dobrovolně. Někteří se dokonce vypracovali na vůdce sekt a vědomě se podíleli na brutálních praktikách.

Allison Mack Sci-fi seriál Smallville byl před patnácti lety u mladší generace velmi populární. Jednou z hlavních postav byla sympatická blondýnka Chloe Sullivan. Její představitelka Allison Mack ale rozhodně taková slušňačka už nebyla. Stála totiž v čele sekty Nxvim Raniere, do níž lákala ženy, které byly sexuálně zneužívané vůdcem Keithem Ranierem. Allison celou dobu moc dobře věděla, co dělá, a všech praktik sekty se také účastnila. Asistovala při bolestivém vypalování cejchu na rukou a přihlížela i tomu, jak otrokyně trpí bulimií, ztrátou menstruace, vypadáváním vlasů a psychickými problémy. Jednou ze znásilněných žen byla také herečka Catherine Oxenberg ze seriálu Dynastie se svou dcerou Indií. Obě později vypovídaly u soudu, který poslal hvězdu Smallville na tři roky do vězení, zatímco Keith Ranier dostal rovnou 120 let. Soud mu navíc přičetl další zločiny, mimo jiné i držení dětské pornografie. Momentálně je Allison v domácím vězení u svých rodičů.

Joaquin Phoenix Jeho osobnost je asi stejně tak komplikovaná, jako jsou jeho postavy, které hraje. V životě toho totiž zažil mnoho. Dětství prožil v chudobě a jeho rodina byla členem nechvalně proslulého kultu Děti boží. Aby Joaquin rodině obstaral jídlo a finance na základní potřeby, vydělával si i se svými čtyřmi sourozenci pouličním uměním. Často spali na ulici nebo v autě, a když už konečně získali střechu nad hlavou, všech sedm členů rodiny sdílelo pouze jednu místnost. Když ze sekty odcházeli, změnili příjmení na Phoenix, protože stejně jako bájné zvíře povstali z popela. Chudoba ho nakonec přivedla k herectví. I tehdy ale byla jeho cesta ke slávě dost trnitá. Poznamenala ho smrt bratra, který se na jedné akci předávkoval heroinem. Později i on sám holdoval drogám a alkoholu.

Jared Leto Tmavovlasý sympaťák s pronikavýma modrýma očima je idolem žen, úspěšným hercem a muzikantem. Zazářil například ve filmech Requiem za sen nebo Sebevražedný oddíl, kde ztvárnil Jokera. Fanoušky si získal ale i díky kapele Thirty Seconds to Mars, kterou založil se svým bratrem. Byl vždycky výstřední stylem oblékání i chováním, nejvíc šokující byla ale nařčení náctiletých dívek, které měl obtěžovat nevhodnými esemeskami, a obviněný byl i ze sexuálního napadení výrazně mladší dívky. Divné věci se začaly pak dít také kolem jeho kapely, která v roce 2019 pozvala stovky fanoušků a fanynek do Chorvatska na třídenní hudební festival Mars Island. Tam byli všichni oblečení do bílého a Jared rovněž v bílém hábitu je provázel po ostrově a promlouval k nim. „Ano, tohle je sekta," napsala k fotce z akce kapela, načež pak prohlásila, že šlo o vtip. Nicméně faktem je, že jeho následovníci se označují za církev z Marsu a umělce přirovnávají k mesiáši. On sám se stylizuje do podoby Ježíše a božský komplex mu zřejmě není cizí.

Tom Cruise Není žádným tajemstvím, že se slavný hollywoodský fešák hlásí ke scientologické církvi. Tu založil v USA roku 1954 spisovatel L. Ron Hubbard a hlavním principem je, že věří v kosmické bytosti, které se neustále převtělují do lidského těla. Nicméně stoupenci sekty jsou často obviňováni z vymývání mozků. Tento fakt herec zcela přehlíží a sám je zarytým stoupencem. Dokonce se mu kvůli této víře rozpadlo manželství s Katie Holmes, která z církve vystoupila, a vztah s dcerou Suri, jež odmítala být součástí hnutí.

Michelle Pfeiffer Když jí bylo dvacet let, stýkala se s členy sekty, kteří prováděli šílené rituály. Věřili, že se dá žít bez jídla a bez vody. Všechny potřebné živiny prý podle nich můžeme získat ze slunce. Stoupenci sekty herečkou velmi manipulovali a žádali si po ní nemalé peníze. „Měli nade mnou velkou kontrolu. Nežila jsem s nimi, ale stále jsem k nim chodila. Po celou dobu jsem platila nemalé sumy peněz, takže mě v podstatě finančně zruinovali. Jako by mi úplně vymyli mozek," svěřila se herečka v jednom rozhovoru. Z jejich spárů se dostala až díky prvnímu manželovi Peteru Hortonovi.

Glenn Close Hvězdu filmů Osudová přitažlivost nebo 101 dalmatinů k sektě přivedl její otec. Šlo o náboženský kult Morální znovuvyzbrojení, v kterém herečka strávila v dětství patnáct let. „Od sedmi do dvaadvaceti let jsem žila ve Švýcarsku u Ženevského jezera. Celé dlouhé roky poté jsem nemohla věřit vlastním instinktům. Nutili nás cítit se provinile kvůli každé podle nich nepřirozené touze. Nesměli jsme dělat téměř nic. Od základu nám diktovali, jak se očekává, že budeme žít, co budeme říkat i co budeme cítit. Dost mě to poznamenalo," prozradila v rozhovoru Glenn s tím, že celý život ji kvůli tomu trápí noční můry.