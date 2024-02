Černá vulkanická sůl: Je lepší než klasická? A jak ji využít podle ájurvédské medicíny?

O tom, že je sůl nad zlato, není pochyb. Ochutnali jste snad všechny druhy, ale stále máte pocit, že to není ono? Pak vyzkoušejte černou sůl.

Kala namak, sanchal, tak ji nazývají v Indii. Tento malý zázrak mezi solemi můžeme posadit na pomyslný královský trůn. Cestu si k nám našla ze sopečných oblastí daleké Indie a Pákistánu, kde ji kromě k ochucování jídel využívají v ájurvédské medicíně.

Terapeutické účinky

Černá sůl je o dost zdravější než klasická. Podle tradiční indické ájurvédské medicíny má mnoho terapeutických vlastností. Například pomáhá při trávení a čištění střev, při nadýmání a pálení žáhy. Zlepšuje také zrak. Černou sůl můžou používat také lidé, kteří trpí vysokým krevním tlakem, protože neobsahuje takové množství sodíku jako obyčejná sůl a nezvyšuje jeho hladinu v krvi. V původním stavu je díky vysokému obsahu železa a jiných minerálů opravdu tmavá až černá, ale po rozemletí na prášek má barvu růžovošedou.

Na co ji využít?

Tento zvláštní druh nerafinované vulkanické soli má výrazné aroma a svou originální chutí připomíná vajíčka, proto si ji velmi oblíbili vegetariáni, kteří se vajíčkům vyhýbají. Černá sůl není běžná sůl, nepřidávejte ji do čehokoliv. Protože chutná úplně jinak než stolní nebo mořská sůl, nemůže je ve vaší kuchyni zcela nahradit. Solí také méně než normální sůl. Černá sůl by se neměla vařit, protože tak se její vaječná chuť ‚vypaří‘. Z toho důvodu ji doporučujeme spíše do studené kuchyně jako koření, které dodá zajímavou, pikantní chuť salátům či obloženým chlebíčkům. Nebo na dosolení teplých jídel těsně před konzumací.

Originální dobroty

Černá sůl se hodí například jako koření do pomazánky z přírodního tofu, jež díky ní bude připomínat vajíčkový salát. Výborně se hodí také k lehkému posolení krajíce chleba s máslem. Tato sůl je oblíbená především v indické kuchyni. Používá se na ovoce a ryby a jako přísada do salátů, kterým se říká chaat, do čatní, rajt, pickles a mnoha dalších pochoutek.

Podle odborníků nemá černá sůl žádné větší negativní účinky. Přesto se doporučuje užívat ji s mírou. Ve větším množství může působit projímavě. Ájurvédská medicína ji také jako projímadlo používá.