Černé tenisky nejsou nuda: K jakému outfitu je obout, kde a za kolik je koupit?

Tenisky už dávno opustily posilovny a sportovní areály a staly se nedílnou součástí každodenního stylu. Od legín si našly cestu k džínům i sukním a díky pohodlnosti jejich obliba stále stoupá. Černé tenisky navíc využijete ve městě i v přírodě! Inspiraci najdete v naší galerii!

Pravá a levá byla stejná

Historie tenisek sahá až do 17. století, kdy světlo světa spatřil jejich první model s plátěným svrškem a gumovou podrážkou. Minimalistický design měl jednu zásadní nevýhodu – nerozlišoval pravou a levou nohu, což ho činilo poněkud nepohodlným. V průběhu dalších století se ale bota vyvíjela a získávala na oblibě. Původně byly kecky určené pro plážové nošení, následně sportovní využití, poté se staly běžným obutím pro každodenní nošení.

Už i k obleku

Obzvlášť s příchodem pandemie koronaviru lidé začali v módě volit především pohodlnost, a tak se tenisky pomalu začaly objevovat i jako součást elegantních outfitů a jako vhodná obuv do kanceláře. Dnes se sportovní obuv běžně nosí k sukním, džínům, legínám, ale třeba i k dámským oblekům.

V popředí byly dlouhou dobu především bílé tenisky, černé by však také neměly chybět v žádném botníku, už kvůli jejich praktičnosti. Díky své barvě se hodí ke všemu a snadno je tak využijete jak do města na oběd či kávu, tak do práce, ale i na cesty nebo procházky do přírody.

Chcete-li si pořídit černé tenisky, a přesto jimi svému outfitu dodat špetku originality a šmrncu, můžete volit mezi minimalistickými, avšak futuristickými tvary, stále oblíbené jsou i takzvané sock sneakers neboli ponožkové tenisky, kdy vršek boty tvoří jakási kotníková ponožka. Skvěle vypadají i černé boty s bílou podrážkou, obzvlášť populární jsou pak ty na zvýšené platformě. Pokud ale zůstanete u černočerné klasiky, rozhodně neuděláte chybu a pro takové boty jistě najdete uplatnění následujících pár let.

Inspiraci najdete v naší galerii!