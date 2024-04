Černý kašel, nebo viróza? Jak ho rozeznat od dalších nemocí

Choroba, kterou jsme znaly spíše z minulosti, nám teď otravuje ovzduší. Co byste měla vědět?

Mluví se o nejhorší situaci za posledních jedenašedesát let, černý kašel rozšiřuje své území. Přesto není třeba hned propadat panice, naopak byste měla být spíše dostatečně v obraze.

ODHALÍTE HO?

„Onemocnění zpočátku vypadá jako běžný katar dýchacích cest, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku,“ popisuje jej epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. „Dominantní je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím, až modráním, zejména v obličeji.“

NEJHORŠÍ JE NOC

„Kašel se zhoršuje v noci a typické je, že nereaguje na běžnou léčbu. Mezi záchvaty kašle pacient obvykle nemá žádné příznaky,“ říká Kateřina Fabiánová. Mezi nemocnými je letos nejvíc teenagerů ve věku 12 až 18 let. Šestnáct nemocných jsou děti do jednoho roku. V populaci se černý kašel ve větší míře objevuje jednou za tři až pět let.

PROČ TEĎ

V minulých letech přibrzdila šíření černého kašle protipandemická opatření v souvislosti s koronavirem. Jeho znovuobjevení je následkem toho, že rodiče zapomínají na přeočkování v deseti letech. Navíc někteří odkládají i první dávku, kterou by dítě mělo dostat okolo tří měsíců. „Bojím se, že dcera dostane teplotu. Připadá mi na očkování ještě moc malá,“ vyjádřila se jedna z maminek v internetové diskusi.

Jenže teplota je jedním z projevů po očkování a dítě se jí nevyhne ani později. Dokazuje, že imunitní systém ,zaznamenal‘ přítomnost vakcíny a začal tvořit protilátky. Mezitím se však můžete nakazit. Pediatři potvrzují, že se snahou posunout očkování se potkávají stále častěji, a nevidí to rádi.

JAK DLOUHO TRVÁ?

Inkubační doba obvykle trvá 7–10 dní, s rozsahem 1–3 týdny. Neléčený černý kašel vás může trápit i několik týdnů a po celou dobu jste i nakažlivá pro okolí. Při užívání antibiotik je nakažlivost černého kašle zhruba pět dní. U černého kašle se doporučuje karanténa 3 týdny.

KDE SE NECHAT NAOČKOVAT?

Děti očkuje praktický lékař podle očkovacího kalendáře. Dospělý může oslovit praktika nebo jít do očkovacího centra. U dětí je hrazeno ze zdravotního pojištění, pro dospělého stojí mezi 500 a 1500 Kč. Některé pojišťovny ale peníze vrátí z fondu prevence, pokud si zažádáte.

ČÍM SE LÉČÍ

Nemoc se léčí antibiotiky. Pokud se nasadí včas, zkracuje se trvání a závažnost příznaků i doba, po kterou je pacient nakažlivý. Při léčbě končí nakažlivost obvykle pátý den po zahájení terapie. Očkování ani prožité onemocnění neposkytují trvalou celoživotní ochranu. Pokud jste byla v kontaktu s nemocným, ale cítíte se zdravá, nemusíte dělat nic. V případě, že na sobě pozorujete příznaky, vzhůru za lékařem.

JAKÁ JE PREVENCE?

Očkování dětí se provádí očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, onemocnění vyvolanému Haemophilus infl uenzae typu b.

Očkuje se od 9. týdne věku, další dávka se podá za dva měsíce, přeočkování se provede v 11.–13. měsíci, očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli během 5.–6. roku věku, očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně během 10.–11. roku věku dítěte.

Očkování dospělých je doporučeno zejména v rámci prevence přenosu onemocnění na děti. Výhodné je spojit termín očkování proti černému kašli s pravidelným očkováním proti tetanu kombinovanou vakcínou se sníženým množstvím antigenů.