Čerstvě po rozchodu? 5 tipů, jak zkrátit bolest a smutek na minimum

Není samozřejmě nic špatného na tom si po rozchodu pořádně poplakat. Možná máte pocit, že se vám ulevilo, tak směle do toho. Nic se ale nemá přehánět, a i tato léčebná terapie má své hranice. Utápět se v žalu vám k ničemu nebude, právě naopak. Proto si na čas zakažte všechny smutné romantické filmy typu Zápisník jedné lásky nebo Než jsem tě poznala, které vás ještě víc podrží v hlubinách smutku a vyvolají jen další depresi. To samé platí i o smutných písničkách, zejména těch, které vám připomínají právě ukončený vztah. Odteď až do odvolání jen sitcomy, komedie a pop songy z éry zlatých devadesátých let!

Omezte styk se společnými přáteli

Za dobu, kdy jste byla se svým bývalým, jste si jistě vytvořili společné přátele. Ty bude jistě zajímat, co se mezi vámi vlastně stalo, proč jste se rozešli, a pravděpodobně budou mít i informace o tom, co o vás říká váš bývalý a jak se s rozchodem vyrovnává on. Věřte, že to zrovna nejsou informace, které právě teď potřebujete. Stejně tak není nutné se zas a znova vracet k rozchodu a rýpat se v čerstvé ráně jen proto, že jsou vaši přátelé zvědaví. Proto než přebolí ten největší šok, zkuste se společných přátel na chvíli stranit. Oni to sice nemyslí zle, ale jejich otázky by vás mohly zraňovat. Upřímně jim to vysvětlete a ozvěte se jim ve chvíli, kdy budete cítit, že to nejhorší už máte za sebou.