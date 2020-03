Možná jste červenou řepu kvůli nevábným zážitkům ze školních jídelen už léta neochutnali. Přitom je možné ji vařit, péct nebo smažit na tolik skvělých způsobů! Zkuste to.

Tatin (slaný koláč) s řepou a karamelizovanou cibulkou na 1 koláč o Ø 26 cm, příprava: 60 minut Potřebujete:

1 velkou bulvu červené řepy

1 lžíci másla

2 lžičky semínek fenyklu

1 velkou červenou cibuli

2 lžíce hnědého cukru

1 balení listového těsta Na ozdobu:

hoblinky parmazánu

Červenou řepu uvařte do poloměkka, oloupejte a nakrájejte ji na plátky. Na másle osmahněte fenykl, přidejte cibuli, orestujte ji a po několika minutách zasypte cukrem. Opékejte ještě tak dlouho, dokud cibule nezkaramelizuje. Potom ji rozprostřete do dortové formy vyložené pečicím papírem. Na cibulku rozložte plátky řepy a nahoru položte plát rozváleného listového těsta – přečnívající okraje zasuňte dovnitř. Vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte dozlatova (bude to trvat přibližně 25 minut). Po vytažení z trouby nechte chvilku zchladnout, potom přiložte na formu talíř a rychlým pohybem koláč převraťte těstem dolů. Podávejte ho zdobený parmazánem a zelenými bylinkami.

Posilující talíř z červené řepy: Hummus, salát i chipsy 4 porce, příprava: 60 minut Potřebujete:

Na chipsy:

2 bulvy červené řepy

olej na smažení

sůl podle chuti Na salát:

1 bulvu červené řepy

400 g sterilovaných fazolí

2 lžíce čerstvého koriandru nebo jiných zelených bylinek

1 stroužek česneku

olivový olej

šťávu z 1 citronu

sůl a pepř Na hummus:

2 bulvy červené řepy

2 lžíce olivového oleje

400 g sterilované cizrny

2 lžíce sezamové pasty tahini

1 stroužek česneku

1 chilli papričku

šťávu z 1 citronu

Tři bulvy červené řepy dejte vařit – uvařte je doměkka. Mezitím si připravte chipsy: Předehřejte troubu na 100 °C. Řepy oloupejte a škrabkou na brambory z nich nakrájejte tenké plátky. Na pánvi je zprudka opečte na oleji. Potom je přemístěte na plech vyložený pečicím papírem a pečte asi 50 minut. Osolte. Udělejte salát: Jednu vařenou řepu oloupejte, nakrájejte na stejně velké kousky a smíchejte je s ostatními ingrediencemi. Nakonec připravte hummus: Poslední dvě řepy oloupejte a nakrájejte na větší kusy. Přidejte k nim všechny ostatní suroviny a vše společně rozmixujte. Každou porci pro jednu osobu vytvořte z části salátu a části hummusu, přidejte chipsy a doplňte čerstvou i nakládanou zeleninou. Podávejte s opečenými toasty.

Pažitkový kuskus s řepou 4 porce, příprava: 50 minut Potřebujete:

1 velkou bulvu červené řepy

sůl

2 lžíce olivového oleje

1,5 hrnku kuskusu

1 lžíci másla

50 g nastrouhaného parmazánu

2 jarní cibulky

1 velké rajče

2 lžíce nasekané pažitky

citronovou šťávu podle chuti

čerstvý sýr

Z červené řepy odřízněte vršek a kořínek, omyjte ji, osolte, potřete olivovým olejem a zabalte do alobalu. Vložte ji do trouby a pečte 30 až 40 minut při 190 °C. Kuskus nasypte do mísy, pokapejte ho olivovým olejem, osolte a zalijte 3 hrnky vroucí vody. Jemně pročechrejte vidličkou a nechte 10 minut stát pod pokličkou. Upečenou řepu oloupejte a nakrájejte na malé kousky. Do hotového kuskusu zapracujte máslo a parmazán a opět ho zakryjte. Cibulku spolu s rajčetem nakrájejte najemno. Pak do kuskusu vmíchejte cibuli, rajče, řepu a pažitku, ochuťte podle potřeby citronovou šťávou a solí a nakonec ozdobte sýrem a čerstvými zelenými bylinkami nebo nasekanou natí z jarních cibulek. NÁŠ TIP: Řepa je výborná i s kozím sýrem. Pokud ho máte rádi, nahraďte jím v receptu fetu.

Jablečno-řepné komínky s fetou 4 porce, příprava: 10 minut Potřebujete:

3 bulvy řepy

2 zelená jablka

100 g fety

3 lžíce olivového oleje

balzamikový ocet (podle chuti)

2 snítky tymiánu (může být i sušený)

sůl a čerstvě mletý pepř

1 lžíci loupaných pistácií

Řepu oloupejte a nakrájejte na co nejtenčí plátky. Jablka nakrájejte také na tenoučké plátky a z jejich středů odstraňte opatrně jádřince. Fetu rozdrobte. Olej, ocet a lístečky tymiánu smíchejte a důkladně prošlehejte. Dresink osolte a opepřete podle chuti. Plátky jablek a řepy skládejte do komínků, mezi ně vkládejte kousky fety a zakapávejte jednotlivé vrstvy dresinkem. Hotové komínky přelijte zbytkem dresinku, doplňte oříšky a ozdobte bylinkami.