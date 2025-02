Obzvlášť v zimě mají rty tendenci být rozpraskané, suché a šupinaté. Dejte si proto na čas a předtím, než vyrazíte do práce nebo na večírek, dopřejte rtům jemný peeling. Poté naneste výživný balzám, který rty krásně zjemní. Nechte ho nějakou dobu působit, mezitím se můžete například nasnídat, dát si sprchu nebo si udělat make-up. Zbytky balzámu poté setřete ubrouskem a přistupte k samotnému líčení.

Nezapomínejte na konturku

Rtěnky obecně mají tendence se rozpíjet a obzvlášť u červených odstínů je to hodně vidět. Je na to ale jednoduchá rada. Stačí před nanesením rtěnky rty obkroužit konturovací tužkou ve stejném tónu. Tak budete mít jistotu, že rtěnka zůstane tam, kde má, a nevpije se vám do drobných vrásek kolem úst.