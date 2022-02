Červená sluší brunetkám, blond i zrzkám: Tady je 50 nádherných kousků

Možná jste jedna z těch, koho 14. únor a oslava dne svatého Valentýna nechává chladnou. To ale neznamená, že se vás tento článek netýká, ačkoliv je plný rudých outfitů. Červená se totiž dá nosit kdykoliv, tak směle do ní! Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.

I rudý rolák umí divy

Červená barva většinou evokuje smyslnost, sex a lásku, a tak je neodmyslitelně spojována s intimitou i oslavami všech zamilovaných. Je to odstín, který upoutá pozornost na první pohled, a tak to chce trochu odvahy, abyste ho vzala na sebe. Výsledek však za to stojí, a to i proto, že sluší všem typům žen, od blondýnek přes zrzky i brunetky po černovlásky, na barvu pleti nehledě.

Skvěle vypadá outfit, kdy jste v rudé oblečená od hlavy až k patě, zvolíte červené šaty, kabelku i rtěnku. Jestli si ale netroufáte, začněte u doplňků. S červenými nehty a rtěnkou slaďte třeba čepici a kabelku, časem se můžete propracovat k sukni či svetříku.

Kde se vzala tradice svatého Valentýna? Podívejte se na video:

Berte v potaz, že výrazně červená barva je sexy už sama o sobě, a tak není potřeba se příliš odhalovat, protože výsledek by ve finále mohl být spíš vulgární. Červené šaty tak nutně nemusejí končit těsně pod zadečkem a mít velký výstřih vpředu i vzadu. Vyzkoušejte rudý rolák a budete překvapená, jak sexy dokáže být!

Pokud ale přece jen chcete přidat trochu na sex-appealu, zkuste například odhalená ramena či průstřihy. Sexy můžete být dokonce i v saku a kalhotách, pokud budou v rudém odstínu a zvolíte k nim podpatky! Své pak udělá také materiál, s červenou jde ruku v ruce skvěle například satén nebo hedvábí. A nezapomeňte na sexy noční košilku!

Inspiraci najdete v naší galerii!