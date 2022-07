Červený koberec ve Varech: Dokonalá Plodková, půvabná Vagnerová i nevkusná Třeštíková

Herečka Alena Mihulová má pro strach uděláno a nebojí se zariskovat, alespoň co se týče outfitu. Do Karlových Varů zvolila sněhově bílou róbu, která velmi těsně kopírovala její tělo, nutno však dodat, že si to herečka mohla dovolit a šaty s dlouhým rukávem na jedné straně a odhalenou paží na druhé jí krásně sedly, stejně jako psaníčko i střevíčky ve zlatavé barvě. Diskutabilní pak bylo svým způsobem zajímavé šněrování šatů, které se ale pohybovalo na velmi tenké hranici s laciností.

Radka Třeštíková

A trocha bizáru na závěr. Absolutní módní přešlap má letos na triku spisovatelka Radka Třeštíková, který už si na svém Instagramu sype popel na hlavu a omlouvá se celému světu. Pomine-li se fakt, že dress code snad není tak těžké dodržet, stejně na světě neexistuje místo, kde by její model mohl být považovaný za vhodný. Vršek tvořený bílou podprsenkou bez ramínek měl zřejmě vydat na odiv spisovatelčiny uměle „přifouknuté“ vnady i krásně vypracované bříško, co však měla znamenat sukně evokující povlečení z chalupy, absolutně neladící růžová kabelka, která korespondovala snad jedině s jejím lakem na nehty, a černý kožený obojek á la domina ze sado-maso salonu, to nikdo neví. „Ve svém životním nastavení „dělám si, co chci“ jsme trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek je něčím ohraničený. Ano, já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas „urvu“ a jak moc jsem přesvědčená, že každej z nás by se čas od času urvat měl, jsem ji překročila. Cítím to. vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,“ uvedla na svém profilu spisovatelka.