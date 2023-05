Červnová bohyně Kupala: Slovanský symbol vody, očisty i moudrá rádkyně

Jak požádat Kupalu o pomoc

Bohyně Kupala vám ráda pomůže, kdykoliv to budete potřebovat. Stačí ji jen přivolat a umět jí naslouchat, je ale třeba se úplně ztišit a splynout s okolím. Až půjdete do přírody, zastavte se na chvíli u nějaké studánky nebo potůčku, zaposlouchejte se do tekoucí vody, podívejte se do jejích hlubin a začněte ke Kupale promlouvat. Napřed jí poděkujte za její štědrost a pak požádejte o radu, kterou od ní potřebujete. Ze studánky se také napijte.