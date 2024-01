Česká filmová nadílka 2024: Do kin dorazí Manželé Stodolovi, Lesní vrah nebo Aristokratka ve varu

Pokračování 3 / 10

Matka v trapu

Režie: Hana Hendrychová

Plánovaná premiéra: 22. února 2024

Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie (Petra Hřebíčková) má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže… Je to pravda? Šéf reklamky Karel (Bob Klepl) na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna, a Sylviin manžel Tomáš (Jaroslav Plesl) je jako obvykle nedostupný, protože malování mu už pár let moc nejde. A všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. V Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí. To je přesně ta chvíle, kdy se vám chce od všeho utéct. Je to náhoda, nebo osud, že Sylvii zastaví taxi, které řídí Anna (Lenka Vlasáková)? A jak se někdy stává, cizímu člověku na sebe řekneme věci, které se ostýcháme prozradit vlastní matce. Dvě ženy, které se potkaly naprosto neplánovaně, poznávají jedna druhou a díky tomu i sebe samé. Dostávají šanci vrátit své rozhárané životy zpět do správných kolejí.