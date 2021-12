Česká, kreslená, či v teniskách? Která Popelka je podle vás nejlepší?

Co jste nevěděla o vánočních pohádkách? Podívejte se na video:

Kreslená Popelka z dílny krále animovaných filmů Walta Disneyho se narodila v roce 1950 a dodnes se řadí mezi nejlepší animované pohádky všech dob. Příběh se trochu liší od naší české klasiky, kreslenou Popelku totiž zachrání kmotřička víla, která jí pomocí kouzelné hůlky přetvoří dýně na kočár, přátelské myšky na koně a šaty zničené nepřejícími nevlastními sestrami v nádhernou princeznovskou róbu. Dál už je vše tak, jak to znáte: Popelka se zúčastní plesu v královském paláci, s princem se do sebe zamilují, ona při úprku z bálu ztratí křišťálový střevíček a jen díky tomu, že má tak drobnou nožku, ji princ po dlouhém pátrání po celé zemi nakonec najde a vše skončí happy endem.

První česká Popelka spatřila světlo světa už v roce 1969. Hlavní roli ztvárnila mladičká Eva Hrušková, role prince se ujal Jiří Štědroň a pohádkou svým zpěvem provázel trubadúr v podání Jana Třísky. Už v tomto zpracování se objevují tři oříšky, z nichž Popelka postupně vyloupne troje šaty, přičemž ty poslední jsou svatební, takže je zcela jasné, jak příběh skončí. Krom nepříliš výrazných hereckých výkonů pohádce na kráse ubírá i její černobílé zpracování, a tak není divu, že ji o pár let později porazila její barevná konkurence.

Popelka patří k nejoblíbenějším motivům na světě, a tak není divu, že se natáčí znovu a znovu. K nejznámějším zpracováním patří muzikálová verze z roku 1997, kde zazářila dnes již zesnulá zpěvačka Whitney Houston v roli kmotřičky víly nebo Whoopi Goldberg jako princova matka. Muzikál se drží stejného motivu jako kreslená Popelka, nečekejte tedy tři oříšky, ale kouzelnou kmotřičku, která změní dýni v kočár, a také tajemné první setkání prince a Popelky v přestrojení na trhu. Jak to tak vypadá, rasová korektnost byla tématem už v devadesátých letech, neboť většina herců v muzikálu je tmavé pleti.

Moderní Popelka (2004)

Je nové tisíciletí a trochu zaprášený příběh o nevinné Popelce potřebuje refresh. Aby pohádka uspěla nejen u dětí, ale i u pubertálních dívek, stačí málo. Převést pohádku do současnosti a do hlavních rolí obsadit hvězdy své doby, herečku a zpěvačku Hilary Duff a idola dívčích srdcí Chada Michaela Murraye. Film se jmenuje Moderní Popelka, i když dívka se sama v této verzi nejmenuje Popelka, ale Sam a o otce přijde při zemětřesení. Zůstává tak napospas nevlastní matce Fioně a jejím dvěma dcerám. Sam je v maturitním ročníku a chce jít studovat na univerzitu, místo učení však musí na rozkaz macechy pracovat v rodinné restauraci. Po večerech anonymně chatuje se studentem ze své školy, když však zjistí, že jde o nejpopulárnějšího studenta, úspěšného hráče fotbalu, snaží se zůstat v anonymitě. Nakonec vyrazí na maturitní bál a jako pravá Popelka tady něco při útěku ztratí. Je to mobil a její vyvolený ho najde. Od této chvíle už příběh spěje ke šťastnému konci, i když Sam musí ještě svést boj s macechou a nevlastními sestrami, zachrání ji však krom „prince“ i otcův ztracený dopis…